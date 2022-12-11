疫情｜新增確診逼近1.5萬宗超越內地及台灣　澳門錄得單日逾百宗

香港今日（11日）新增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高，亦比同日台灣14,084宗確診還要多，更比內地的10,815宗確診多出一半，而澳門單日也錄得106宗個案。



本港再多24名患者不治，累計死亡人數達10,959宗。院舍爆發亦嚴重，34間院舍出現個案，涉37名院友及3名職員確診，53名院友列密切接觸需隔離檢疫。



今日疫情概要：



- 增14,918宗確診，逼近1.5萬宗，創自今年3月20日新高。

- 輸入個案685宗創新高，佔整體個案比率4.59%；相比同日18,601名機場入境旅客人數，確診比率則為3.68%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.161%，整體死亡率維持在0.49%，累計死亡人數為10,959人。

- 院舍個案維持高水平，今日34間院舍出現個案，37名院友及3名職員感染。

本港今日新增14,918宗確診，本地個案佔14,233宗，輸入個案為685宗，佔整體個案4.59%，比前一日低0.26個百分點。新增輸入個案當中，415宗涉及機場檢測樣本、202宗涉及第1至3日樣本，餘下68宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達18,601人，確診比率為3.68%。七日平均確診人數為703人，創0+3以來新高，七日平均確診比率為4.11%。

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3間學校3個班級爆疫需要停課7日

衞生署公共衞生化驗服務處於12月2日至12月8日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約60.86%。

截至12月11日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變，

學校方面，今日為學校假期，未有新呈報個案，但有3間學校的3個班級需要停課7日。院舍方面，34間院舍出現個案，涉37名院友及3名職員確診，53名院友列密切接觸需隔離檢疫。

澳門增106宗 快測陽性佔30宗

澳門應變協調中心今日也公布，昨日（10）新增106例新冠病毒感染個案，包括54女52男，年齡介乎6至79歲，當中44人有症狀，列為確診病例，62人暫無症狀，列為無症狀感染者。106例新冠病毒感染個案中，由醫學觀察酒店及醫院送檢的共7例，屬管控中發現；自我抗原檢測30例、本澳核酸混樣檢測54例、廣東省珠海市核酸混樣檢測3例、密切接觸者12例，共99例屬社區中發現。上述社區中發現個案中有24例為內地輸入個案，13例為輸入關聯個案和69例來源調查中個案。自11月28日至12月10日，累計共337名感染者。

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呈報陽性個案的安老院舍：



1、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑



2、香海正覺蓮社佛教寶靜護理安老院



3、香港蘇浙滬同鄉會屯門安老院



4、嗇色園主辦可祥護理安老院



5、東華三院莫黃鳳儀安老院



6、仁愛堂田家炳護理安老院



7、光愛中心有限公司 - 光愛敬老院



8、耆樂園護老中心有限公司



9、星榆琚



10、福安老人院有限公司



11、松齡俊景護老中心



12、如意護理安老院（雅麗分院）



13、老舍（紅磡）護老中心



14、康德（大埔）護老院有限公司



15、滙豐安老院（環翠）有限公司



16、養和護老中心有限公司



17、鈞溢護老中心



18、圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）



19、欣悅護理安老院



20、長春護老中心（廣東道）



21、耆愛苑



22、基督教靈實協會靈實護養院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、聖康會復康中心



2、新生精神康復會新生銀禧宿舍



3、愷悅弱智人士之家有限公司



4、新生精神康復會利東宿舍



5、香港心理衞生會樂道居



6、鄰舍輔導會大興宿舍



7、康恩園(I)



8、香港心理衞生會李鄭屋宿舍



9、君逸琚



10、匡智之家



11、基督教家庭服務中心尚美家舍



12、基督教家庭服務中心尚善家舍

