港澳通關｜澳衛生局羅奕龍稱如疫情可控會盡快推動　當地增85確診

因應內地「新十條」防疫措施，澳門政府今日起（10日）有序放寬防疫措施，助民眾適應防疫過渡期。不少市民關注澳門何時與香港免檢疫通關，衛生局局長羅奕龍回應傳媒提問時表示，要視乎進入過渡期後的疫情情況，如新增感染者數目可控，沒有嚴重升高，令澳門社會及醫療系統造成負擔，會盡快推動與香港通關。



另外，澳門衛生局傳染病防控處今日公布新增85宗陽性個案，涉及47女38男，年齡介乎1歲至74歲。34例有症狀，51例暫無症狀。



澳門衛生局傳染病防控處12月10日公布新增85宗陽性個案。（資料圖片 / 郭倩雯攝）

下周一起進入公共場所不需掃場所碼

羅奕龍公布，將持續放寬防疫措施，下周一起進入公共場所不再需要掃場所碼；而下周三則進入過渡期第二階段，將推出感染者居家隔離措施。當天起，抗原或核檢陽性人士可透過電子平台進行評估，四個不同結果以不同顏色表示。綠色直接居家隔離，黃色直接預約社區門診，橙色需要到社區治療中心評估，紅色由消防救護車送到山頂醫院特別急診治療。

通關其中條件為感染者數目可控 沒為社會及醫療系統造成負擔

有不少市民關注澳門何時與香港免檢疫通關，羅奕龍回應傳媒提問時表示，要視乎進入過渡期後的疫情情況，如新增感染者數目可控，沒有嚴重升高，令澳門社會及醫療系統造成負擔，會盡快推動與香港通關。

衛生局傳染病防控處今公布，昨日澳門新增85例陽性個案，47女38男，年齡介乎1歲至74歲。85宗有34個案有病徵，51個宗無病徵，而82宗均為社區發現個案，只有三宗是於管控中發現。

82宗社區發現個案當中，19宗為抗原檢測發現、48宗為混管核檢發現、珠海通報個案兩例，另外密切接觸者的則有13宗。