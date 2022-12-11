疫情｜連花清瘟膠囊、布洛芬可治療新冠肺炎　醫生籲勿同時服用

內地公布10條防疫新政策，無症狀感染及輕症患者可居家隔離，不少治療發燒、咽乾咽痛等常用藥物被列入《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》，包括連花清瘟顆粒 / 膠囊、布洛芬、阿司匹林等等。

惟北京中醫藥大學第三附屬醫院呼吸科主任崔紅生教授提醒，西藥退燒藥與中藥感冒藥盡量不要同服。



崔紅生表示，西藥退燒藥選用一種即可。高燒症狀明顯，渾身酸痛、頭痛劇烈時可服用解熱鎮痛藥，譬如布洛芬或對乙酰氨基酚，盡量不要聯合使用。

他提醒， 每日服用的劑量不能超標，否則會損傷肝臟，服用對乙酰氨基酚或布洛芬一天內不超過4次，前者每4至6小時服用1次，後者每6小時1次。

崔紅生指出，西藥退燒藥與中藥感冒藥盡量不要同服。譬如服用連花清瘟、金花清感、宣肺敗毒顆粒等藥物後，就不需再額外服用布洛芬或對乙酰氨基酚，「因為這些中成藥本身就有退熱的功效」。

石家莊市民到藥房搶購連花清瘟膠囊，其他感冒類藥品銷售量最近兩日也大幅上漲。（視覺中國）

同時，連花清瘟、清開靈、藍芩口服液等中成藥選擇一種即可，毋須同時服用，「因為它們都含有清熱解毒類的苦寒藥，疊加使用易傷脾胃，引邪深入」 。他介紹，新冠的治療與普通感冒類似，盡量只選擇一種對症的藥物為宜；在服用上應「小量頻服」，增加服用頻率而不是增加劑量與種類。

崔紅生舉例，若有咳嗽等症狀需要服用咳藥水時，患者應該乾喝，服用後半小時內不要喝水，讓咳藥水更有效治療症狀。