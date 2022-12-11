疫情｜盧寵茂不認同「安心出行」過時：未來或再發揮作用

醫務衞生局局長盧寵茂不認同，「安心出行」已過時，強調「安心出行」作為抗疫措施，曾非常重要，隨著病毒轉變，本港的免疫屏障改善，「安心出行」發揮的角色亦會有調整。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

內地放寬防疫措施，進入一般處所及跨區移動毋須再使用「健康碼」，引發本港社會開始有人倡議港府應取消「安心出行」等防疫措施。不過，醫務衞生局局長盧寵茂今早出席活動時強調，安心出行最初推出時可以追蹤感染源頭及密切接觸者，當局會繼續監察安心出行運作情況，適時調整。

被問到「安心出行」是否已經過時，盧寵茂強調，「安心出行」作為抗疫措施，曾經非常重要，隨著病毒轉變，本港的免疫屏障改善，「安心出行」發揮的角色亦會有調整。

被問到「安心出行」是否已經過？盧寵茂稱，「安心出行」作為抗疫措施，曾經非常重要，隨著病毒轉變，本港的免疫屏障改善，「安心出行」發揮的角色亦會有調整。 醫務及衞生局局長盧寵茂

他強調，疫症仍有可能再出現，雖然「安心出行」現時的追蹤功能減少，若未來出現新變種病毒及新發傳染病時，發揮的作用會再提升。

至於因應內地疫情發展，近日有市民大批購入退燒藥物寄回內地，致本港有藥房因而出現缺貨。盧寵茂表示，衛生署及政府會確保藥物供應，醫管局亦有足夠存量應付需要，建議市民毋須囤藥，亦不應過度反應。

內地上周出台「新十條」大幅放寬防疫措施，引發香港復常步伐討論。港大微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）撰文指，港府的5大防疫措施應該作廢，包括「安心出行」、疫苗通行證、強檢公告、學校每天快測、以及入境檢疫0+3。

而早前指香港絕對有條件加快取消所有防疫限制，邁向全面復常的醫管局前行政總裁梁栢賢，再發文反問「安心出行：為誰安心、為誰掃！核酸強檢：為誰檢測、為誰忙！」