慈樂邨倫常案｜狄志遠指照顧者資源不足　倡設照顧者社區支援中心

慈樂邨昨日（11日）發生倫常謀殺案，七旬夫婦懷疑不堪照顧壓力，用鐵錘扑斃47歲患病女兒，照顧者問題備受關注。社會福利界立法會議員狄志遠今日（12日）在電台節目表示，政府雖在施政報告提出加強照顧者服務，「但好明顯施政報告提出嘅改善，同民間聲音仲有好大距離」。現時不少照顧者服務附設在被照顧者的現有服務內，並缺乏以照顧者為本的支援服務。

他建議，在社區設立照顧者支援中心，中心內的社工或護理人員以個案經理形式，因應照顧者需要提供服務。



▼昨日（11日）案發後慈樂邨樂信樓情況▼



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狄志遠在港台節目《千禧年代》表示，政府在今年施政報告提出加強照顧者服務，包括經濟支援恆常化、增加暫托服務及一站式資訊平台等。他對此表示歡迎，「但好明顯施政報告提出嘅改善，同民間聲音仲有好大距離」。

狄志遠表示，施政報告提出改善照顧者的建議，與民間聲音有距離。（資料圖片／張浩維攝）

現時政府在施政報告提出集中支援殘疾人士或長者的照顧者，狄志遠認為，「其實照顧者範圍好闊，施政報告工作，特別係社區支援，未必針對佢哋」。他又指，目前照顧者津貼主要提供予殘疾人士或長者，但長期病患、有特殊需要兒童的照顧者則沒有此具體安排，「能夠有資格攞資源嘅對象定義可以拉闊啲，以照顧者需要為本考慮。」加上現時不少照顧者支援服務，其實附設在現有服務裏，例如在殘疾人士服務加設照顧者需要支援服務，卻沒有單單針對照顧者支援服務。

因此，他建議在社區設立照顧者支援中心，只要照顧者有壓力有困難，就能即時到社區中心尋求協助。中心內的社工或護理人員以個案經理形式，因應照顧者需要提供服務。同時亦可為他們轉介其他服務。