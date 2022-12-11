慈樂邨倫常案｜社聯推算有130萬照顧者　社福界：不少高危者隱形

本港接二連三發生照顧者倫常慘案，慈雲山慈樂邨有七旬父母以鐵錘擊斃患有長期病患的女兒，再度揭示照顧者哀歌。社聯去年根據政府數字，估算本港現時約有130萬名照顧者，有民間關注組織表示，「以老護殘」壓力甚大，惟現行殘疾人士家居照顧服務資源匱乏，有嚴重傷殘個案每周僅獲專人上門沖涼一次，未能紓解照顧者壓力，另暫託服務嚴重不足，亦令照顧者「困身」，難以喘息。



有資深社福界人士則慨嘆，民間爭取制定照顧者政策多年，惟始終未見港府承諾主導整全政策，令資源及服務分散，照顧者難覓適切支援，亦令不少高危個案「隱形」，甚或走上絕路，「唔係話有照顧者政策就一定可以阻止悲劇發生，但最低限度係佢哋搵到支援，唔會咁易諗唔開做傻事，人命攸關，救得一個得一個。」



殘疾人士日間暫顧服務僅160個 指有機構「揀客」

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事鄧穎怡表示，本港照顧者壓力甚大，以照顧殘疾人士為例，現行殘疾人士家居照顧服務資源匱乏，有需長期臥床的嚴重傷殘人士，「每個星期只係得一次(有專人)上門幫手沖涼」，照顧者壓力難以紓緩。

她又提到，雖然社署設有殘疾人士日間暫顧服務，予護殘者暫託喘息，但全港日託名額僅得160個，且申請門檻過高，需社工轉介以外，亦有用家反映，不少暫託中心礙於資源問題，出現「揀客」情況，她推測或與服務單位未有相應設備有關。

(殘疾人士)護理程度愈高，例如要用呼吸機嘅，就算有位都未必入到（日間暫顧中心)。 關注家居照顧服務大聯盟組織幹事鄧穎怡

鄧穎怡續說，即使成功覓得日間暫託，但交通接駁亦令不少照顧者卻步，「(服務單位)唔一定會提供交通接送，結果要自行安排。」

她續說，社區缺乏以照顧者為本的支援，資訊零散，倡議以18區劃界，設立由社署負責的一站式照顧者緊急支援中心，「起碼有咩急事都知去邊度搵幫手」，以及盡快成立24小時照顧者支援熱線，「唔駛吓吓打999。」

慈雲山慈樂邨七旬父母擊斃長期病患女兒倫常慘案：



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深社福界人士：勞福局照顧者研究報告隻字未提照顧者政策

有從事康復服務近20年及營運照顧者支援服務經驗的資深社福界人士則慨嘆，現時欠缺由政府主導的照顧者政策，結果支援配套分散，未能提供到位服務，即使前線察覺有異樣，極其量只能提供服務轉介建議，他提出以老護殘為例子說明：「如果個照顧者係長者，照顧緊殘疾子女，即使個老友記本身接受緊長者服務，佢出現照顧問題，所屬嘅服務單位都未必畀到相應支援，佢要自行再搵殘疾人士支援服務。」

該資深社工續說，照顧者本身已面臨巨大照顧壓力，認為政策缺陷令他們徒添徬徨，「講自己悲劇已經一次都嫌多，點解仲要分開講幾次？」

勞福局早前委託理工大學開展照顧者研究，報告結果今年6月出爐，並提出多項建議。不過，局方對制定照顧者政策始終隻字未提，該資深社工明言失望，「好似無咗影咁」，認為港府極需加緊步伐，包括整合資源，設立一站式照顧者支援中心、個案經理跟進及增加暫託服務。

「唔係話有照顧者政策就一定可以阻止悲劇發生，但最低限度係佢哋(照顧者)搵到支援，唔會咁易諗唔開做傻事，人命攸關，救得一個得一個。 資深社福界人士

他又認為，不少照顧者或未必有意識向外求助，社工外展以外，亦可考慮培訓港府「18區關愛隊」，發揮守望相助精神，「如果發現『左鄰右里』有咩唔對路，可以即刻通知社福機構。」

社聯總主任(家庭及社區)陳曉園指，本港現時約有130萬名照顧者，隨人口老化，照顧者人數將有增無減。(資料圖片)

社聯總主任：政府需釐清照顧者定義 規劃政策及資源

社聯總主任(家庭及社區)陳曉園則指，本港接二連三發生照顧者倫常慘劇，令人痛心，「可以想像得到當事人係幾咁絕望，先會咁做。」她又提到，事件再度敲起警號，促當局正視照顧者支援。

她續說，社聯去年根據政府數字，估算本港現時約有130萬名照顧者，隨人口老化，照顧者人數將有增無減，雖然港府即將按早前理大的照顧者研究落實一系列措施，「大政策雖然有轉動，但係仍然係追緊落後」，認為當局短期應制定識別高危照顧者機制，長遠則應增加暫託名額及照顧者喘息空間，以及釐清照顧者定義，以便政策及資源規劃。