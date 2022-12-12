半年五宗照顧者傷害長期病患家人　鄧炳強：政府會整體考慮怎改善

本港近半年出現五宗疑照顧者不堪壓力傷害長期病患者親屬的案件，保安局局長鄧炳強今日（12日）回應指，他有留意相關情況，認為事件牽涉照顧者的問題，政府一定會整體考慮如何去改善。



撲滅罪行委員會今召開會議，會上匯報本港今年頭十個月治安情況，整體罪案為56,852宗，按年上升6.6%，宗數升幅最多的是詐騙案，共錄得22309宗，按年多42.7%。市民關心的三合會相關罪案數字亦有上升14.9%，鄧炳強解釋，相關上升主要原因嚴重賭博罪案與詐騙案有關，毆打及傷人案件較舊年同期只上升三宗。



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撲滅罪行委員會今日商討今年頭十個月的罪案情況及商業罪案及警司警誡計劃情況。上半年整體罪案數字有56,852宗，較去年同期上升6.6%，實際數字是3,512宗；暴力罪案有7,290宗，較去年下跌8.6%。

鄧炳強表示，多項主要的罪案都是錄得下跌，包括爆竊案下跌了42.6%、各類劫案下跌了39%、性罪行包括強姦下跌了33.8%、非禮案下跌了8.1%、傷人及嚴重毆打案去年下跌了14.2%及盜竊案下跌了6.3%，強調爆竊案及各類劫案的數字是近30年來的新低。

他解釋，整體罪案上升主要是因為勒索及詐騙案，當中勒索案按年上升兩成，而詐騙案宗數升幅則最多，共錄得22309宗，按年多42.7%。他表示，其中約七成都與網上騙案有關，主要包括網上商業騙案、假援交、網上情緣及求職騙案等。

有見及此，警方推出多種反詐騙宣傳，當中「防騙視伏器」已有11萬人次使用，查閱可疑網址等，錄得超過1.7萬個可疑訊息。警方又與電訊商成立工作小組，計劃提供過濾可疑電話服務或彈出警告提醒。

至於市民關心的三合會相關罪案數字亦有上升14.9%，鄧炳強解釋，相關上升主要原因嚴重賭博罪案與詐騙案有關，毆打及傷人案件較舊年同期只上升三宗。他亦強調，明白市民關注近期多宗持刀傷人案件，重申警方已偵破案件，上月起加強打擊三合會活動，拘捕超過900人。

▼昨日（11日）案發後慈樂邨樂信樓情況▼



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慈雲山慈樂邨在昨（11日）發生倫常慘案，為半年來第五宗懷疑親屬照顧者傷害致命的案件。鄧炳強回應記者提問時指有留意相關情況，但認為事件牽涉照顧者的問題，政府一定會整體考慮如何去改善。

另外，鄧炳強又提到，雖然涉及毒品的案件減少，但關注搜獲大麻數量較去年同期多18.7%，包括9月份破獲歷來最大型大麻花儲存中心。他提醒，禁止大麻二酚（CBD）的法例明年2月生效，故市民要在法例生效前棄置相關產品。

撲滅罪行委員會委員陳少棠則交代警司警誡計劃情況，指今年1至10月的769名被捕青年，只有64人接受警司警戒，年齡13至16歲。他解釋，下降原因是因較多犯案青年涉及嚴重罪行。