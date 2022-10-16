居家安老｜年長照顧者自述：攰到想攬住阿媽死　機構促增支援

「做到有時真係一眶眼淚，我最好跟埋你(媽媽)一齊走，我真係好辛苦。」73歲翁蓮葉(阿翁)照顧年老母親多年，此番心聲將身體上的辛勞、心理上的煎熬表露無遺。這也是本港不少「以老護老」者的寫照，照顧者不堪壓力而造成悲劇不絕於耳。政府近年強調「居家安老」，讓長者盡可能在社區中安享晚年，然而人口老化加劇，社區照顧服務長期未能滿足需求，如何能老得安心？



阿翁每天幾乎24小時貼身照顧母親，一度壓力爆煲，現輕生念頭。（郭曉韻攝）

做到有時真係一眶眼淚，我最好跟埋你(媽媽)一齊走，我真係好辛苦。 護老者翁蓮葉

阿翁的媽媽已屆94歲高齡，患有柏金遜症及青光眼，平日起居飲食全需別人協助，作為唯一照顧者，阿翁肩上的重擔不言自明。「大便嗰啲你要幫佢，佢起身嗰下冇乜力，你要幫手扶住佢去張便椅，同埋佢有時失控(禁)，我一睇唔到佢急起上嚟又瀨到成身都係。」

為了貼身照顧媽媽，阿翁多年前已由原本將軍澳的家，遷往母親觀塘的家，每次離家總會「心掛掛」：「去到邊度都心慌慌好驚囉，成日好驚佢喺屋企跌親，好頻撲。」同樣屆長者之齡的她，體力大不如前，惟擔心院舍質素參差，未打算安排媽媽入住，經濟能力又負擔不起聘請工人，唯有繼續將重擔一力承擔。

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喜獲「替假」護老者幫助 惟民間服務不穩定

數個月前，壓力瀕臨「爆煲」之際，阿翁透過教會，接觸社福機構提供的「替假護老者服務計劃」，才有了轉機。機構安排「替假護老者」代替阿翁，每周3次、每次3小時照顧母親，讓她有機會喘息，期間可自由地往街市購物，上茶樓品茗，「至少唔駛心慌慌。」不過，有關計劃由馬會資助基督教家庭服務中心運作，暫時只至明年2月，之後何去何從仍是未知之數。

翻查資料，社署「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」的輪候名單，2019年6月曾有逾8000人，平均輪候時間長達1年，其後政府陸續增服務名額，輪候人數和時間才有所下降，惟至今年8月底仍有約4000人，平均輪候6個月。

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機構：政府加強支援刻不容緩

另一邊廂，非政府機構提供的服務，例如阿翁參與的計劃，往往要機構自行尋找贊助商，面對難以持續的問題。基督教家庭服務中心服務總監唐彩瑩認為，政府介入提供更廣、更深的照顧者支援，已是刻不容緩，「當然希望政府可以喺呢方面撥多啲資源，如果唔想再有悲劇發生，呢一班冇單位服務的護老者，其實一定要搵到方法支援佢哋，否則慘劇係唔會停，因為佢哋根本冇辦法(撐下去)。」

基督教家庭服務中心服務總監唐彩瑩表示，「以老護老」個案在社會上非常普遍。（馬楚烽攝）