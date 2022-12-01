黎智英案｜控方求釐清海外律師參與程度　將成首次就國安法釋法

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，因突然爆出釋法風波，案件現先押後至12月13日再提訊。控方在庭上透露，今次提出的釋法，主要會要求人大釐清海外律師能否來港參與國安法案件，或可參與的程度，假如人大同意釋法，將會是首次就國安法釋法，故極為重要。法官把案押後至12月13日再訊。



求釐清海外律師能否參與國安法案件

律政司副刑事檢控專員周天行解釋，是次申請押後，因黎在聘用法律代表的事宜上，出現「嶄新及重大發展」，故特首李家超在3日前提請人大釋法，以釐清海外律師，能否來港參與國安法案件。

黎智英因聘請英國御用大律師Tim Owen，結果牽起釋法風波。(詳看下圖)

+ 4

將會是首次就國安案釋法

周表示，特首這次提請釋法獲各界支持，假如人大同意釋法，將會是首次就國安法釋法，因此極為重要。而且釋法牽涉更廣範疇，包括釐清海外律師能夠有多大程度參與國安法案件。他希望法庭尊重人大的釋法權，亦有信心人大會受理特首請求，懇請法庭在人大釋法前勿讓審訊繼續。

辯方指入境處阻撓潘官決定

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻回應稱，高院首席法官潘兆初早於今年10月19日，已向黎想聘用的英國御用大律師Tim Owen批出「專案許可」，其後律政司向上訴庭及終審法院提上訴，均維持原判。而Tim Owen亦曾數次來港，現亦就另一單刑事案件中獲批工作簽證。

但彭稱，即使如此，入境處直至昨天仍然拒絕向Tim Owen就黎案批出工作簽證，並直言原因「只有他們最清楚」。彭認為入境處做法是阻撓潘官決定。

黎智英今早被押送至高等法院時，保安明顯加強。(詳看下圖)

+ 1

至於黎早前稱會就案件不設陪審團申請永久終止聆訊，法官杜麗冰稱，黎已呈交書面陳詞，並問現時是否可處理，避免一再押後而浪費時間。彭回應稱，現時未有Tim Owen協助，再加上會就申請再作補充，故認為不宜今日處理，法庭最終亦未有再聽取相關陳詞。

釋法後將再定審訊時間表

周天行又稱，若釋法事宜處理後，控方便可把預期的審訊時間表告知法庭。控方原本只申請押後7日再提訊，但法官李運騰認為押後多數天會比較務實。周同意說法。最後3名法官把案押後至12月13日再訊，另要求控方早一日向法庭遞交時間表。

黎智英的女兒(右)今早亦有到法庭。（盧翊銘攝）

黎庭上向妻女做心形手勢

今日高等法院的保安明顯加強，多名警員在附近巡邏，進行聆訊的5樓亦有不少便衣警員。司法機構亦把高等法院的4樓和6樓，作為延伸法庭，進行直播。黎智英被帶入法庭後，有向妻子和女兒做出心形手勢。

被告黎智英（74歲）與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

案件編號：HCCC 51/2022