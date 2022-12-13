強檢大廈｜政府減少大廈強檢即跌至26幢　都會駅、新都城上榜

政府今日（13日）表明逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，醫務衞生局今晚發出最新一份強制檢測公告，上榜大廈數量下跌至26幢，其中7幢位於屯門，涉及大興花園、友愛邨、御海灣等，其他則有在將軍澳都會駅及新都城，以及馬鞍山嵐岸和海典居等。



公告列明，任何人於12月7日至今日（13日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（14日）或周三（15日）進行核酸檢測。



▼12月13日 強檢大廈名單▼



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屯門共7幢上榜 大興花園涉2幢

最新強檢大廈名單包括26幢大廈，其中20幢有較多確診者居住，屯門有4幢上榜，分別為屯門友愛邨愛德樓3座、屯門兆康苑兆榮閣、屯門大興花園1期3座及2期6座。

將軍澳、馬鞍山及紅磡各增2幢大廈納入強檢名單，分別是將軍澳都會駅城中駅10座、新都城1期 1座富寧閣；以及馬鞍山嵐岸6座、海典居8座；紅磡則包括黃埔新邨樂富樓，以及黃埔花園錦桃苑15座。

▼12月13日 部份強檢大廈▼



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6廈污水陽性納強檢 屯門及長沙灣同區內兩廈上榜

共有6幢大廈因污水檢測呈陽性納入強制檢測名單，屯門包括3幢，單是龍門居已有兩幢上榜，分別為1座及16座，以及御海灣1座；長沙灣蘇屋邨同區內的蘭花樓及金松樓亦被納入強檢名單，另包括牛池灣彩雲（二）邨啟輝樓，相關大廈住戶亦需接受強制檢測。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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陽性檢測個案曾到訪的地點：



將軍澳都會駅城中駅10座

將軍澳新都城1期1座

馬鞍山嵐岸6座

馬鞍山海典居8座

大埔太湖花園3座

上水中心6座

粉嶺牽晴間4座

元朗蝶翠峰15座

屯門友愛邨愛德樓3座

屯門兆康苑兆榮閣

屯門大興花園1期3座

屯門大興花園2期6座

青衣長青邨青楊樓

荃灣錦豐園1座

紅磡黃埔新邨樂富樓

紅磡黃埔花園錦桃苑15座

九龍灣麗晶花園19座

慈雲山慈愛苑愛寧閣

鰂魚涌海灣街2號濱海大 廈

半山區堅道80-88號堅都大廈

涉污水陽性大廈：



屯門龍門居1座

屯門龍門居16座

屯門御海灣1座

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

長沙灣蘇屋邨金松樓

牛池灣彩雲（二）邨啟輝樓