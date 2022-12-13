港府再放寬防疫：減大廈強檢、撤往內地澳門檢測　學生仍須快測

繼特首李家超今日（13日）公布由明日（14日）起市民毋須再使用「安心出行」及取消「黃碼」後，政府再公布放寬多項防疫措施。醫務衞生局局長盧寵茂表示，將撤銷前往內地及澳門人士在離港前檢測待行安排及撤銷居家檢疫人士電子手環既要求。



另外，政府亦會調整本地核酸檢測的策略，會減少向住宅大廈發出檢測公告，改為在社區派更多快測包。除醫管局員工及安老院舍、殘疾人士院舍員工須定期核酸檢測外，其他要定期核酸檢測的群組一律改為員工自行決定定期快測，至於學生快測則維持不變。



▼7月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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行政長官李家超開今在行政會議前見記者，宣布由明日（14日）起，市民毋須掃「安心出行」、「黃碼」會取消，只剩確診「紅碼」，以及無確診「藍碼」。醫務衞生局局長盧寵茂今午開記者會亦宣布多三項防疫措施，包括撤銷前往內地及澳門人士在離港前檢測待行安排、調整本地核酸檢測的策略，以及撤銷居家檢疫人士電子手環要求。

往內地或澳門只需持有離境前48小時核酸陰性證明

內地在上周三宣布放寬防疫政策的措施，當中包括第二十條對海外人士檢測要求。盧寵茂今表示，為配合內地最近防疫政策的改變，會撤銷前往內地及澳門人士在離港前檢測待行安排。他解釋，此安排本是配合內地防疫政策，明白到相關安排對一些回內地或澳門市民造成不便，故由明日起亦會撤銷相關檢測安排， 回內地或澳門者只需按當地要求，持有登機或陸路離境前48小時核酸陰性證明已可過關，不用再在口岸做特別核酸檢測及等檢測結果。

▼5月7日 將軍澳厚德邨德安樓圍封強檢▼



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高危行業以外行業轉定期快測 減發大廈強檢通告

另外，盧寵茂亦宣布會調整本地核酸檢測的策略，但就強調不會取消大廈強檢，只會逐步減少向住宅大廈發出檢測公告，並改為在社區派更多快測包。他亦指除醫管局員工及安老院舍、殘疾人士院舍員工須定期核酸檢測外，其他要定期核酸檢測的群組，即如機場工作者等，一律改為員工自行決定定期快測，至於學生快測則維持不變。

學生維持快測 撤家居檢疫電子手環

現時居家檢疫人士需配帶電子手環，以監測相關人士有否遵從檢疫令留在家中。 盧寵茂表示，在病人數目感染個案上升情況下，認為相關做法有欠缺成本效益，故決定在現階段撤銷要求。不過，政府人員仍會向居家隔離者及密切接觸者派發物資包，另亦會隨機抽查確認有關人士有無離住所。