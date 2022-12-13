港放寬五項措施包括取消掃安心出行　盧寵茂：你話太遲有人話太早

新冠肺炎確診數字「高位橫行」，雖然兩周前醫衞局曾明言現階段放寬防疫不明智，但醫衞局今再宣布放寬防疫措施。醫務衞生局局長盧寵茂公布，放寬五項防疫措施，除由特首今早亦表明，由明（14日）起，市民毋須掃「安心出行」、「黃碼」會取消外，亦會撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測、調整本地核酸檢測策略及撤銷居家檢疫人士電子手環既要求。



早在九月已有專家建議取消掃「安心出行」，盧寵茂表示，相關措施沒有一個最好的放寬時間，「你話太遲，亦都有人話太早。」



▼7月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



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放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



▼7月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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保留疫苗通行證 盧寵茂：鼓勵接種疫苗及保護一老一幼

行政長官李家超開今在行政會議前見記者，宣布由明日（14日）起，市民毋須掃「安心出行」、「黃碼」會取消，只剩確診「紅碼」，以及無確診「藍碼」。不過李家超指，「疫苗通行證」會在部分指定處所保留，例如在食肆等。

盧寵茂今午再解釋，因應疫情發展局方認為可以取消安心出行追蹤的功能，意味著場所負責人不需要再張貼安心出行二維碼。至於為何仍要保留「疫苗通行證」，是因為可鼓勵市民接種疫苗，亦希望保護接種率比較低的「一老一幼」，希望未打針的人士不會進入高風險的場所。

指疫苗通同安心不是絕對掛勾 可用紙本針紙

盧寵茂亦指，疫苗通同安心不是絕對掛勾。在取消掃「安心出行」後，市民仍可透過安心出行應用程式的右下角，展示疫苗通行證，另外市民亦都可用智方便、醫健通出示疫苗通行證，或用手機截圖出示疫苗通。 另外，入境旅客亦可以拿到臨時紙本通行證。對於有些長者沒有手機，其亦可以使用紙本疫苗通行證進入場所。

早在9月已有專家建議取消掃「安心出行」，盧寵茂表示，相關措施沒有一個最好的放寬時間，「你話太遲，亦都有人話太早。」

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



輸入個案平均3.8% 逾半機場核酸檢測發現

至於取消「黃碼」方面，盧寵茂解釋，據最近一個月數據，由海外地區及台灣抵港人士輸入個案，平均確診比例約3.8%，即每一千人有38個陽性個案。當中確診個案大部份是機場核酸檢測出，比率為2.2%，至於檢測放行後確診的人士，則為1.6%，即每一千人有38個陽性個案，當中22人為入境時發現，而16人為入境後才發現的個案。

他表示，由於檢測放行的陽性比率，較近期社區檢測陽性比率2.5%更低，加上據9月放寬入境安排後，輸入個案雖然有所增加，由每日200升到最近每日800個，但升幅穩定，輸入個案佔本港數字比率一直少於一成，最近七天移動平均數亦只有5%左右，故認為取消「黃碼」是風險可控，認為可撤銷海外地區及台抵港人士到港後三日黃碼的限制。

另外，盧寵茂公布，將在明日起，撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測、調整本地核酸檢測策略及撤銷居家檢疫人士電子手環既要求。