渣打馬拉松2023｜名額加碼至3.7萬難再加　田總：屬防疫封頂數字

明年香港渣打馬拉松參賽名額由25,000個增加至37,000個，香港田徑總會行政總監伍于豪今日（13日）表示，在確定參賽名額後現時已在做一些更仔細落實工作，希望令流程更順暢，更方便跑手。他指，以現有配套，包括防疫措施容量，若再增加參賽名額也未必應付到。



教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德提醒跑手，比賽前宜做身體檢查，特別要留意心臟相關問題，也要有良好訓練、營養、及睡眠，並建議跑手因應體能調節目標。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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香港田徑總會行政總監伍于豪今早在電台節目指，政府上周通知田總參賽名額可增加，對政府決定感高興，因早前報名人數已逾5萬，名額增加可令更多市民參與今次賽事。

他更透露增加名額後初步安排，10公里賽事名額增至20,000人、半馬名額增加11,200人、及全馬名額增至2500人。賽事將沿用2021年流水式起步，避免起步時有太多人聚集在起跑位置。

跑手在參賽前48小時要核酸檢測

伍于豪提到，自9、10月得政府同意，決定明年2月辦馬拉松後，已開始著手爭取增加參賽名額，37,000個名額是一直有意舉辦及要求的規模。他續指，現時跑手在參賽前48小時要進行核酸檢測，並持陰性證明，考慮到防疫措施的最大容量，相信37,000個名額是「封頂數字」。

他亦提到，一直有因應不同參賽名額，以「Plan A、Plan B」計劃賽事的運作安排，但現時確定參賽名額後，現時已在做一些更仔細的落實工作，希望令流程更順暢，更方便跑手。若再增加參賽名額，他坦言以現有的配套，包括防疫措施容量，也未必應付到。

香港田徑總會行政總監伍于豪（左）。（資料圖片／何偉畧攝）

被問及12月才獲准增加名額，籌備會否太趕急，伍于豪回應指一直有與政府溝通，雙方同意不宜太急進，又指主辦方其實一直在籌備，雖然現時至明年2月，除去節日及假期，只有約有6星期，算是趕急，但主辦方有經驗，相信可以應付。

伍于豪相信有足夠海外跑手來香港參賽

伍于豪又提到，相信有足夠海外跑手來香港參賽，但因應現時本港防疫措施下，海外來港人士會有一段時間未必能自由行動，相信會影響人數，難及以往的逾萬人。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



過去20年5人參賽期間死亡 雷雄德籲跑手先身體檢查

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在同一節目提到，全馬訓練時間一般為6至9個月、半馬也需要半年、10公里則約要3個月，他認為後補跑手大多「跑開步」，不太擔心現時才獲通知可參賽會影響他們的準備。

不過，他提到過去20年都有5人在因參賽期間死亡，10萬人中都會有1人在跑步期間猝死，提醒跑手要做身體檢查，特別要留意心臟相關問題，也要有良好訓練、營養、及睡眠。他也建議，跑手因應體能可應付的程度，調節目標。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（資料圖片／張浩維攝）

雷雄德也認為，現時渣打馬拉松的防疫措施很足夠，認為相關體育盛事有助復常，「全球都有馬拉松賽事展現活力，體育運動係復常方面可以發揮積極作用。」他都認為，盡量減低風險辦活動，令社會身心健康、平衡經濟發展，比太嚴謹的防疫措施好。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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渣馬一度取消 再爭取2月舉辦

翻查資料，受本港防疫措施影響，渣打香港馬拉松2022原定今年11月20日舉行，惟香港田徑總會因未收到政府批准，故曾宣布取消。

經歷停辦風波後，渣打香港馬拉松在10月13日宣布將在明年2月12日舉辦，賽事將同樣設有馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，賽事會沿用傳統路段，當時的參賽名額暫定為25,000個。