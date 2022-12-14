女社工遊行被搜出藏鐳射筆　稱遭警方插贓未獲接納　裁管武罪成

2019年10月1日，旺角亞皆老街有示威者堵路，女社工涉管有一支3B級別雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。她否認控罪受審，案件今（14日）在九龍城法院裁決，裁判官崔美霞指，被告作供指不信任警方，必定對警員言行提出質疑，惟她稱被插贓時，卻一反常態，沒有即時質問，當日現場多人堵路，被告如果真的是要參加合法遊行，毋須帶同保護裝備到場，認為她管有鐳射筆是為暴力行為作準備，裁定她罪成，需還押至12月23日判刑，以待索取背景報告。



被告麥籍心（28歲）被控管有攻擊性武器罡，指她於2019年10月1日，在旺角塘尾道近亞皆老街的公眾地方，管有攻擊性武器，即一個能發出鐳射光束的裝置。

2019年10月1日，有示威者在旺角遊行，後來演變成衝突。(詳看下圖)

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指警方在旅遊巴上倒出物件搜查

崔官裁決時指，被告聲稱警員21018在警方旅遊巴上進行搜身及將其背囊物品倒在地上搜查，拾回物品時把並不屬於她的鐳射筆放入背囊中。崔官認為，這說法有違常理，被告自辯時也稱該旅遊巴佈滿雜物，警員要在狹窄的車上將被告的物品倒在地下並不可能，被翻出的物品可能被其他被捕人士干擾，批評被告說法不合理。

稱非自願下簽署文件

此外，被告指她被捕後受傷，想到醫院驗傷，故按警員6507要求簽署確認被搜出的物品，她曾質疑多了涉案鐳射筆，但警員稱：「而家唔係告你鐳射筆，係告你非法集結。」她在非自願下簽署文件。崔官分析指，被告作供時表明不信任警方，亦同意她知悉羈留人士權利，在進行錄影會面時選擇也有行使緘默權，卻在一反常態地簽署文件時，拒納她的供詞。

官指參與遊行毋須跟隨堵路者逃跑

崔官又指，被告在正進行非法集結的地段被捕，當時馬路約有40至50人以雜物、磚頭等堵路，情況顯然易見。被告稱到場參與合法遊行，若真如此，她毋須跟隨堵路人士逃跑，或者攜帶手套等保護裝備，相信她並無正當理由管有鐳射筆，目的是為暴力行為作準備，裁定她罪名成立。

案件編號：KCCC2999/2021