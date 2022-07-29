旺角警署3年前被擲汽油彈　兩男現場被捕　認非法集結等罪候判

兩名男子早前指涉參與2019年反修例運動一次於旺角的衝突被捕，並被控非法集結等罪，案件今(29日)在西九龍法院再提訊，兩男承認控罪，他們均被指在一次襲擊旺角警署的事件中曾身處現場，當日有人曾向警署投擲汽油彈等，兩名被告均在現場被捕，一人曾在現場逗留並帶有裝備，另一人被捕時被搜出有鐳射筆。裁判官把案押後至8月10 日判刑，以候他們的背景報告。



兩名認罪被告：黃家偉（30歲，送貨員），及岑子軒（25歲，工程助理），其中黃承認非法集結，岑則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指黃在2019年9月29日，在旺角警署對出一帶與他人一起非法集結；岑則在同日同地被搜出有發光鐳射裝置。

2019年9月29日，有多人在旺角警署外聚集，警署外要圍上水碼，並有警員持槍守候。(資料圖片)

有示威者在車道縱火

案情指，有示威者於當晚10時許向旺角警署扔汽油彈，警方呼籲示威者散開，但不獲理會，示威者更不斷叫喊及使用雷射筆照向警署，附近交通仍正常運作。直至晚上11時許，示威者在附近一條行車道縱火，警方展示旗幟警告不果，11時29分展開掃蕩行動，黃及岑與多人被捕，黃當時身上有護目鏡、索帶等物，岑則有一支鐳射筆。據相片段顯示黃不但曾出現，更逗留了一段時間。

黃求情稱無作過激行為

辯方求情指，黃為家庭經濟支柱，其工作主要負責送遞物資予隔離人士。黃當日無過激行為，也非主要角色，事後亦無再參與社會事件，現已感到後悔。

同案另4名男女的案件則押後至10月3日再訊。

案件編號：WKCC1825/2022