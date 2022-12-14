歌唱比賽贏過張學友的男子　認與女童性交後稱記錯年齡　官押後判

曾在《歡樂今宵》的歌唱比賽贏過「歌神」張學友游泳教練，多年前教女友的13歲妹妹游水及音樂時發展出戀情，教練早前承認非禮及非法性交罪，案件原定今（14日）判刑，辯方求情指被告感情一向穩定，惟遇上了小妹妹而動了情，又指被告見心理學家時稱因記錯事主年齡，故否認曾非法性交。暫委法官葉啓亮認為心理學家在被告錯誤陳述下撰寫報告，決定再為被告索取多一份心理報告才判刑，把案押後至12月23日再訊，被告繼續還押。



被告李廷川（59歲），他曾任兼職游泳教練及結他老師，承認於2011年6月11日至7月31日期間，在西灣河一私家車內、大浪灣海灘等地方，非禮當時13歲的女童X；另於柴灣祥利工業大廈一廁所內向女童X作出嚴重猥褻行為，及於旺角某單位內與女童X非法性交。

被告李廷川在1983年《歡樂今宵》的音樂比賽中，曾贏過「歌神」張學友。(詳看下圖)

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被告遇上小妹妹動了情

辯方今作求情時指，法庭早前為被告索取心理報告，但被告否認與女童發生性行為，又稱記錯了女事主的年齡。辯方又稱，被告以往感情狀況穩定，與兩名前度女友均交往7年，「今次遇到個小妹妹，動咗情，發生咗呢啲事」，強調被告沒有戀童癖，重犯機會低。

官對心理學家接受被告表述覺奇怪

葉官聞言指，被告承認與未成年少女性交罪，亦同意相關案情，對於心理醫生接納他的表述感到奇怪。由於心理醫生按照被告錯誤陳述撰寫報告，葉官認為先再索取另一份心理報告比較實際，因此押後案件至12月23日判刑。

案件編號：DCCC242/2020