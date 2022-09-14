青年涉姦12歲女童　被告稱3求口交被拒後自瀆　離開有握手說唔該

青年涉姦智商僅78的12歲女童案，今(14日)在高等法院續審，被告出庭自辯，他承認當日與女童認識不久，兩人便到大廈的後樓梯，他並曾3度要求女童為他口交，但女童均拒絕，期間他一直有用手指觸碰女童私處，並覺她也有生理反應。他指女童在第三次拒絕他的口交要求後，建議他自行手淫，他便一手摸女童私處，另一手自瀆至射精。他當日與女童分手前，還與女童握手及說：「唔該晒。」女童則回應說：「唔使啦。」



被告方嘉樂，20歲，報稱學生。他否認1項強姦罪，1項屬交替控罪的與13歲女童非法性交罪，指他於2020年10月19日，在大圍某大廈樓梯強姦X。交替控罪指，被告於同日同地與12歲女童X非法性交。

被告方嘉樂否認強姦一名12歲智商僅78的女童。（資料圖片）

三度要求口交均被拒

被告自辯時透露，他當日在電梯遇上女童X後，二人並到了後樓梯，他覺得女童與一般正常的女生無異，並曾要求取女童的電話，但遭女童拒絕。後來他有要求女童為他口交，但遭女童拒絕，他有伸手入女童的校裙，並用手指觸碰的私處，之後女童曾轉身面向他，他亦有伸手入其上衣摸她的胸部，他又再問女童可否為他口交，女童以普通話拒絕，之後又轉過身，他繼續用手指碰女童的私處，並第三次問女童可否口交，同樣遭女童拒絕。

自瀆後握手說唔該晒

被告指，女童後來建議他自己手淫，他便把褲拉至大腿，然後用右手自瀆，左手繼續摸女童的私處，並有射精，其精液更沾到女童的上衣及校裙。他於是從其斜孭袋取出紙巾清潔手部，亦有拿一張給女童清潔，兩人均把紙巾掉在後樓梯，之後便離開。被告稱，他在離開前，有用左手與女童握手，並對她說：「唔該晒。」女童亦回應說：「唔使啦，唔使啦。」

法官不禁問，為何被告要向女童說「唔該」，被告即解釋：「做咗呢啲嘢，所以講聲唔該。」

認摸女童私處時沒有得到同意

主控官盤問時卻稱，當日被告與女童剛相識，她又曾把被告推開，又拒絕讓被告親吻，更拒給被告她的電話號碼，為何被告還一再問她，尤其是她已拒絕了兩次後，被告為何還是問第三次，被告回應說，因為那時已經比較興奮。主控官即指被告沒有問女童是否同意便摸她的下體，並在女童不同意下與她發生性行為，被告承認摸女童下體時沒有得到女童同意，但強調他並沒有強姦女童。

案件明續。

案件編號：HCCC22/2022