男拔聖若瑟足球決賽球場突灑水　康文署致歉：已告誡有關職員

「港九區D1中學校際足球比賽」12月12日在康文署石硤尾公園球場舉行決賽，未完之際球場突然灑水，令比賽提早結束，在水中以互射12碼分勝負。康文署今晚（14日）表示，由於比賽逾時，場地職員一方面同意賽事繼續，但無關閉預定自動灑水系統，署方認為這個安排並不合理，已告誡有關職員，並對事件及受影響人士表示歉意。



勝方教練要求延後灑水被拒：職員話個電腦系統set好咗

拔萃男書院對聖若瑟書院的「灑水決賽」最後由聖若瑟以總比數5：4擊敗男拔。勝方聖若瑟書院主教練、前香港足球代表隊隊員朱兆基今午表示，賽事因而不能正常結束影響很大，他指下半場聖若瑟優勢大，突然灑水時距離完場只有五分鐘左右，他有嘗試要求職員延後灑水，「可能十幾分鐘都完埋，佢話唔得，個電腦系統set好咗。」賽事最後唯有用12碼決勝負：「冇得揀，依個環境下都焗住做。」

互射12碼時，場地更向正進行射門對決一側的禁區直接噴水，灑到球員身上，朱兆基指對球員表現有很大的影響，「對手都實力強，學界頂尖。」

朱兆基指當時灑水系統因夠鐘自動開啟，令賽事被迫腰斬，「都叫正式比賽突然間咁樣嘅話冇可能發生架嘛，我諗只有香港先會係咁。」。（袁志浩攝/資料圖片）

康文署：職員准賽事繼續進行 但無關閉自動灑水系統

康文署發言人表示，香港學界體育聯會港島及九龍地域中學當日下午3時至6時租用石硤尾公園人造草足球場以舉辦兩場中學校際足球比賽。第二場賽事原定於下午4時15分開始，但最後延至4時50分開始，因此未能於原定時間下午6時前完成。 賽事負責人曾要求場地職員容許賽事繼續進行，由於當日場地已有另一球隊預約在下午6時30分使用，場地職員同意賽事繼續。

不過球場自動灑水系統之前已設定於下午6時07分開始運作，原意是讓球場能維持良好狀態下，給下一場球員使用。發言人表示，場地職員雖然同意第二場賽事可以繼續進行，卻沒有關閉自動灑水系統，署方認為上述安排並不合理，職員應考慮實際情況關閉自動灑水系統，以免影響在場人士，已告誡有關職員，並對事件及受影響人士表示歉意。

署方又表示，已提醒所有場地人員，應考慮場地實際情况，與活動主辦單位保持緊密溝通，避免同類事件再次發生。