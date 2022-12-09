康文署稱避免青少年流連　不放寬波樓限制　傅家俊批認定桌球負面

立法會議員霍啟剛早前發出問題，查詢會否放寬16歲以下青少年進入持牌桌球館的限制，文化體育及旅遊局局長楊潤雄周三（7日）書面回覆，指康文署稱要保護「心智尚未成熟的」16歲以下人士，避免晚上8時後流連「波樓」而影響學業。



香港桌球運動員、「神奇小子」傅家俊在Facebook撰文，狠批康文署一直採取時間限制，是認定桌球對年輕一代有負面影響。



+ 1

傅家俊專訪｜重新拼湊香港桌球傳奇 細說修煉25載的溫柔韌勁

康文署稱青年8點後流連波樓 影響學業

霍啟剛提出的書面質詢，問到會否放寬16歲以下青少年進入持牌桌球館及逗留的限制，以及會否放寬穿着校服人士的限制。楊潤雄回覆指，康文署支持青年參與桌球運動，但是否放寬限制就要考慮多項因素，包括要保護「心智尚未成熟」的16歲以下青年，避免他們在晚上8時後仍流連於桌球館，影響學業。康文署又指，部份「波樓」附設麻雀房或酒吧等，「可能影響16歲以下人士」。

而同時，如16歲以下人士有需要在晚上8時後，或穿着校服參與體育總會舉辦的桌球訓練或比賽，桌球館持牌人可向康文署申請轄免，過去兩年收到11宗申請全數獲批。

傅家俊：為何既鼓勵睇大師賽 又標籤「不良運動」？

然而，「神奇小子」傅家俊業不滿意康文署的解釋，在Facebook指署方態度矛盾，「為何當局一方面鼓勵市民入場睇大師賽，同時又規限青少年使用桌球室嘅時間，令桌球被貼上『不良運動』標籤？」

吳安儀最近在全英錦標賽外圍賽首圈獲勝，是首次在三大賽獲勝。（吳安儀Instagram）

康文署似乎大唱反調，一直對青少年喺桌球室活動嘅時間作出限制，從而認定桌球對年輕一代有負面影響，呢啲矛盾行徑，實在令人摸不著頭腦！ 傅家俊

傅家俊近年設立桌球學校，向小朋友推廣桌球運動。（葉詩敏攝）

希望培養更多球手 指家長樂意帶子女學桌球

傅家俊說，香港桌球總會一直希望本地桌球能「搣甩」負面形象，同時致力發掘和培養新人，令更多本地球員衝出香港，為港增光。兩年前他成立香港首間兒童桌球學校，加深兒童對桌球的認識，指這是總會和他的長遠目標，亦已見成效，很多家長樂意帶子女學習桌球。

霍啟剛亦在Facebook回應指，桌球形象負面已經是很多年前的事，先後有本地桌球運動員揚威海外，桌球形象愈來愈正面，家長都好樂意讓小朋友學桌球。霍啟剛說，政府需要帶頭「搣甩」負面標籤，可惜政府現時不願放寬規定，桌球普及化仍然困難重重。他預期短期內政府未必有正面回應，但希望終有一日改變規定。