踢波拗柴、頭撼頭怎急救？養和醫院醫生拍片教點做

卡塔爾世界盃2022賽事已進入決賽前奏，足球愛好者除了每晚觀賞賽事外，亦少不免技癢起來上球場展示身手，出現肢體碰撞或意外受傷是「兵家常事」，養和醫院近日在其官方YouTube頻道上載影片，以情景解構足球場上常見的運動創傷實況，包括由腦神經科專科醫生講解腦震盪的臨場檢查，以及急症科專科醫生講解冷凍噴霧背後的止痛原理。



養和醫院腦神經科專科醫生吳炳榮醫生在「腦震盪篇」的影片中解釋，一旦兩隊球員爭相搶球，「頂頭槌」頭部相撞受傷，場上醫護人員如何為傷者即時評估，以決定是否適宜繼續作賽?

首先要觀察球員有否明顯受傷或不適，確認是否清醒，檢查頭頸、肢體的情況；觀察耳、鼻有否出血或液體滲出；同時亦要了解有否出現嘔吐、複視、四肢無力等症狀。醫護人員亦會運用「格拉斯哥昏迷指數」（Glasgow Coma Scale）來評估球員的狀態，測試視力、活動能力、說話能力，以及力量、活動和平衡能力等；亦會向球員問特定問題，以評估記憶有否出現問題。

醫護人員在現場的測試中一旦發現球員有問題，球員都必須停止比賽，即使臨場評估合格，比賽後亦應該持續監察，或到醫院接受詳細檢查。

冷凍噴霧令血管收縮助消腫止痛

48小時內勿用活絡油按摩或熱敷

養和醫院急症科專科醫生梁杰仁在「冷凍噴霧篇」指出，冷凍噴霧劑的主要原理是透過罐內壓縮氣體於瞬間噴出，其吸熱效應會令周圍急凍，間接令血管收縮，達至消腫止痛功效。他又提醒在急性受傷後48小時，不建議使用活絡油按摩或熱敷，因為當受傷部位已經發炎腫脹，按摩或熱敷都有機會加重組織損傷程度，或加劇傷情。

養和醫院YouTube頻道將於本周五（12月16日）推出「護脛篇」，解構足球員配戴護脛的重要性。