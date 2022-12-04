世界盃｜捱夜睇波勁疲勞　中醫推食療、穴位按摩減不適（附食譜）

四年一度世界盃進行得如火如荼，不少球迷連續捱夜睇波，早上又如常上班，加上睇波時飲啤酒、吃零食，易導致失眠、喉嚨痛、便秘等不適。中醫師提醒球迷要控制飲食，盡量清淡，有濕氣重、痛風、糖尿病等問題的球迷更應少啤酒。建議觀賽期間適時站立多走動，並配合做伸展運動，推介不同穴位按摩療法有助解熱氣、緩解眼睛疲勞、改善失眠等。



▼11月21日晚 百球迷觀看世界盃英格蘭對戰伊朗賽事▼



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明醫堂中醫師許山山表示，捱夜看世界盃會導致休息時間不足，作息時間混亂，肝腎精血被嚴重消耗，繼而出現頭暈、頭痛、眼乾、失眠、焦慮、抑鬱、鬱躁症等不適，加上若飲食不定時，少喝水，經常吃薯片、果仁、花生等煎炸食物，「令腸胃積住好多火」，導致喉嚨痛、便秘、口臭。球迷整晚坐在沙發觀戰少郁動，亦會導致腰椎及頸椎出現問題，輕則肩頸膊痛，重則有可能導致腰椎間盤突出。

世界盃過後不少球迷會現後遺症，求診人數上升 。許山山稱，曾有患者因過於投入追睇世界盃，之後一、兩個月持續失眠，就算服食安眠藥都是「瞓兩個鐘三個鐘就醒咗」，睡眠質素非常差。早上工作完全沒有精神，開始出現焦慮，情緒病發作。另有患者追看世界盃時心情亢奮，「無得追好似跌咗落嚟，無所事事，同之前日子差好遠。」出去購物也會突然斷片，「嚟呢度做咩呢？啱啱想嚟買咩？」

許山山提醒，人的精力有限，建議球迷集中觀看喜歡的賽事。又建議賽事開始前先休息一至兩小時，若實在沒有時間休息，可以在凌晨12點前10分鐘及過度到第二日的後10分鐘，閉眼休息，「個身體好似日曆咁要揭開新嘅一頁」，稍作休息會令身體恢復得比較好。

他建議球迷的飲食需盡量清淡，少吃辣、太濃味、油脂過高的食物。濕氣重、痛風、糖尿病的球迷應少喝酒。

若觀賽時「嗌得好大聲」或經常吃煎炸食物，出現喉嚨乾痛、有黃痰，他建議可用花旗參及蜂蜜沖水飲用；如腎氣差、虛火勁，出現失眠、頭痛、口乾、手心熱或感到心情煩躁，可用生地、麥冬、龍骨、生薑煲湯飲用；如有濕熱問題，面部多油生瘡、汗味重、口臭、大便不清，可用土茯苓、薏苡仁、赤小豆煲湯飲用。此外，霸王花、馬蹄、瘦肉、蜜棗及適量鹽煲湯飲用，亦可清肺熱。

許山山稱，不同的穴位按摩3至5分鐘，10至15次，有助緩解眼睛疲勞、舒緩頸椎不適、解熱氣或改善失眠。

按摩以下穴位緩解眼睛疲勞：



1、睛明穴：眼部內側，內眼角上方凹陷處

2、風池穴：頸部枕骨下面位置，兩條大筋之間凹陷處

3、太陽穴：前額兩側，眉梢及外眼角中間、一橫指凹陷處

4、四白穴：眼睛對下凹陷處

▼11月20日至21日 卡塔爾世界盃開鑼情況▼



按摩以下穴位可解熱氣：



1、曲池穴：手肘彎曲凹陷處（清肺熱、大腸熱）

2、合谷穴：大姆指與食指相會合處（舒緩頭痛、面腫、生瘡）

3、陰陵泉穴：脛骨內側下方（健脾祛濕）

按摩以下穴位亦可改善失眠或舒緩頸椎不適：



1、安眠穴：後頸髮際下凹凸位（改善失眠）

2、頸百勞穴：後頸大椎穴直上兩寸，後正中線旁開一寸（舒緩頸椎不適）