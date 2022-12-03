世界盃｜睇波食薯片飲啤酒易增磅　營養師倡枝豆、水果代高卡零食

世界盃於上周日（20日）揭幕，並已進行16強階段，當中不少賽事都在凌晨進行，令一眾球迷須捱夜睇波，或放工後相約朋友到酒吧觀戰感受氣氛。註冊營養師潘仕寶提醒，世界盃期間，不少人會「啤酒當水飲」，但其實啤酒含高卡路里，亦會導致葉酸不足，令人容易疲倦和專注力不足。



不少人在觀看球賽時會邊食花生及果仁，再邊飲酒，她提醒，勿以為花生為果仁類就可以任食，因其熱量及脂肪含量也不低，食用過量也致肥。她建議，球迷可以枝豆、水果等作替代小食，另亦可以「飲多啲水」増加飽肚感。



世界盃賽事進入16強，賽程進入白熱化階段。不過，今年世界盃不少賽事都在凌晨三時舉行，即使不加時，最早都要去到近凌晨五時才結束賽事，球迷難免要「捱眼瞓」。

潘仕寶稱，如世界盃期間長時間「捱眼瞓」，除會影響翌日的工作或學習表現外，記憶力亦會有影響，如果是長期病患者，如糖尿病等，血糖水平亦會上升，影響健康。如經常捱夜，也易會出現胃酸倒流。

後生仔可能抖返一兩個星期就無事，但如果係年紀比較大嘅人士，可能都要一定嘅時間先可以恢復到。 潘仕寶

深夜睇波又點少得啤酒及零食？潘仕寶表示，世界盃期間，不少人會「啤酒當水飲」，但其實啤酒有不少卡路里，會令人不知不覺攝入高熱量導致肥胖。她以成年人觀賞一晚賽事，飲了三罐500毫升的啤酒、進食一杯分量的無殼花生及一包中型薯片來推算，一晚已吸收1,800卡路里，即一個成年男人一天可吸收卡路里的分量，「一個70公斤嘅男人要跑三個半鐘頭先可以抵銷返。」

她以成年人觀賞一晚賽事，飲了三罐500毫升的啤酒與進食一杯分量無殼花生及一包中型薯片來推算，一晚已吸收1800卡路里。（鄭子峰攝）

不少人誤以為花生為果仁類，屬健康食物。潘仕寶則指，其實花生的熱量及脂肪含量也不低，如進食一杯分量無殼花生，已吸引入863卡路里，故提醒球迷食用時應注意分量，最好不要多過一安士，即約20多粒。

要健康當然最好不要食零食及飲啤酒，但對於四年一度的盛事，不少人也希望一邊睇波、放鬆一下。世界盃期間，便利店及超市也特別推出「加大版」薯片、啤酒和汽水，潘仕寶表示，此亦會令球迷愈食愈多，建議他們應買小包裝，「買細包裝，你食完就會知道夠喇。買大包裝反而愈食愈多，食到見底。」她亦建議，可以「飲多啲水」増加飽肚感，「飲下啤酒又飲下水咁，提醒返個胃，有時飲唔夠水，肚餓都未定。」

她亦建議球迷可以買枝豆、水果等取代高卡小食，因枝豆有高蛋白質及高纖維，可促進飽腹感，從而減少其餘食物的卡路里攝入量，提高蛋白質攝入也可幫助身體燃燒額外的卡路里。 另外，車厘茄亦是可以取代小食候選之一，因其含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、茄紅素、膳食纖維等，抗氧化能力高。

她強調，最重要是熱量控制，如知道晚上一定會吃零食，可能日間時「食清啲、食少啲」，又或者可以進食多點蔬菜及減少吃澱粉質的食品，「留返啲quota（配額）比夜晚。」