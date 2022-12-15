消委會｜17款凝膠指甲油驗出甲醛等禁用致癌物　或增加流產風險

近年不少女士都喜歡定時進行美甲，除了到美甲專門店「gel甲」外，水溶性樹脂指甲油亦是不少人的選擇。消費者委員會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，發現當中近70％，即17款樣本檢出最少一種歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛及多環芳香烴，包括Madam Glam檢出每公斤0.26毫克苯，以及QUEENNY、GENTLE PINK和HIGEL檢出游離甲醛等，當中甲醛更有機會增加流產風險。



而沒有檢出歐盟禁用物質的樣本中，其中五款獲得最高的五分，包括價錢最貴、售238元的Presto LEDGEL及essie，以及最平售88元的BEHOLD。消委會建議，市民進行美甲時應加強室內的空氣流通，以降低吸入甲醛等具揮發性有害物質的風險。



中國製Madam Glam檢出致癌物質苯

測試結果顯示，Madam Glam檢出每公斤0.26毫克苯，為歐盟及內地均禁用，消委會建議避免選用含這類物質的產品。另外，全部樣本均檢出甲苯，含量由每公斤1.6毫克至47毫克，低於歐盟規例上限。消委會又指，雖然樣本中甲苯的檢出量屬於微量，但由於甲苯對發育的胎兒和兒童健康的影響較大，故提醒孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。

甲醛是常見於化妝品中的防腐劑，同為歐盟禁用物質。測試中則顯示QUEENNY、GENTLE PINK和HIGEL檢出游離甲醛。消委會表示，甲醛有機會增加流產的風險，或會對胎兒發育有影響。

消費者委員會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，發現當中近70％，即17款樣本檢出最少一種歐盟禁用的致癌物。（消委會提供圖片）

16樣本檢出多環芳香烴（PAHs）部分歐盟禁用

另外，16樣本檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少為屬被歐盟禁用的物質。結果發現FROM THE NAIL檢出3種PAHs，而6款樣本，包括DGEL、ADORELLE、First Street、NCLA Gelous、Pedi Balance和I’ZEMI則檢出2種PAHs。

至於沒有檢出歐盟禁用物質的樣本中，其中五款獲得最高的五分，包括Bio Seaweed Gel、BEHOLD、Presto LEDGEL、Sweet Candy及essie。

消委會指，凝膠指甲油內含特殊的化學物質，在UV燈照射後才會固化定型。（消委會提供圖片）

皮膚科專科醫生不建議經常gel甲

消委會指，凝膠指甲油內含特殊的化學物質，在UV燈照射後才會固化定型。消委會又引述皮膚科專科醫生陳厚毅稱，進行gel甲時會近距離照射UV燈，或會令指甲附近的皮膚有色素沉澱的問題，嚴重情況更會對皮膚造成傷害，甚至增加患上皮膚癌的風險。他不建議消費者經常進行gel甲，而事前亦最好在手上塗上防曬產品。

另外，進行美甲時不少女士會將指甲邊的死皮剪去，陳厚毅稱其實指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過份修走包圍指甲的死皮，不但會大大增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

消委會建議，市民進行美甲時應加強室內的空氣流通，以降低吸入甲醛等具揮發性有害物質的風險。（消委會提供圖片）

消委會提醒，若指甲受感染例如灰甲，而仍然堅持進行gel甲，或會令細菌被困，造成惡性循環；並建議每隔兩至三個月，便停止gel甲一段時間，讓指甲休息，保養指甲的健康。

消委會美甲產品投訴今年接8宗

消委會表示，已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進。Madam Glam的代理商則回應指，該公司的首要任務是為客戶提供最優質的凝膠和最安全的配方，而該公司亦向消委會提供一份說明產品成分的MSDS和一份證書，證明配方中不含甲苯和苯。另外，廠商亦正於第三方實驗室進行安全測試和積極找出樣本受到污染的原因。

消委會在今年首11個月接獲凝膠指甲油投訴8宗，去年同期只有5宗。