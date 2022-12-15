消委會｜信用卡恆常回贈比率最大差逾26倍　限時計劃未必著數

信用卡簽帳獎賞現金回贈五花百門，消委會今年10月至11月期間，向20間發卡機構查詢有關資料，並檢視1間銀行的相關網頁，發現現金回贈比率更可相差逾26倍，部份限時現金回贈計劃的兌換率普遍較恆常計劃優惠，但一般有較多附帶條件，建議消費者可根據個人消費喜好及習慣，選擇合適的信用卡簽帳計劃，並審慎理財，不要盲目追求簽帳獎賞而過度消費。



信用卡恆常回贈比率 富邦與中建相差逾26倍

消委會表示，3大類常見的簽帳現金回贈方式包括自動回贈、兌換回贈、及扣減交易金額。在21間發卡機構的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，以富邦銀行白金卡及Titanium卡的回贈比率最高，可達6%，跟最低的0.22%、即中國建設銀行eye信用卡及tiramisu信用卡的回贈比率，兩者相差逾26倍。

另有15間部分發卡機構的恆常計劃提供的最低現金回贈比率介乎0.4%至0.5%，相等於可以200元至250元簽帳兌換$1現金回贈。

同一發卡行不同信用卡現金回贈比率亦有差異

消委會又指出，即使是同一間發卡機構，不同信用卡的現金回贈比率都有很大的差異。以安信信貸的WeWaVisa白金卡及EarnMOREVisa白金卡為例，2張信用卡的主卡年費均為800元。但若同樣以零售購物簽帳計算，每$1現金回贈，WeWaVisa白金卡所需的簽帳金額較EarnMOREVisa白金卡多150元，相差1.5倍。

而工銀（亞洲）VisaSignature及宇宙星座VisaSignature，2張信用卡的年費均為1,800元，而且同為任何合資格簽帳皆可賺取現金回贈的信用卡。惟VisaSignature的現金回贈率為0.5%，較宇宙星座VisaSignature的1.5%低。

消委會提醒消費者，選擇信用卡時，要細心留意相關獎賞計劃的細節，雖然實際回贈的差額未必太大，但「小數怕長計」，長遠累積下來，所得的現金回贈仍會有一定分別。

（消委會）

限時計劃較恆常計劃附帶的條件一般較多

另外，消委會亦發現，各機構限時計劃的獎賞與回贈較恆常計劃多，不過，當中附帶的條件一般較恆常計劃也較多。例如獎賞發放設有上限、最低簽帳要求較高等。

以中銀信用卡i-card及i-card雙幣鑽石卡為例，2張卡作一般零售簽帳所得的基本獎賞並沒有發放上限，惟於限時計劃「手機支付交易10倍簽帳積分」中，持卡人每月可獲得的9倍額外獎賞只有最多10,000賞分，即該月約首1,100元的手機支付簽帳才可獲額外獎賞，而其後的簽帳只可賺取基本獎賞。

消委會信用卡投訴今年首11個月增長近兩倍

消委會提醒市民，應審慎理財，避免因簽帳獎賞而申請過多信用卡或過度簽帳。據消委會投訴數字，今年首11個月共收到26宗信用卡投訴，較去年首11個月的9宗增長189%，即近兩倍。