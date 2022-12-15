消委會｜十款漱口水未列牙齒染漬成份　李斯德林、Mondahmin最辣

漱口水令口腔清潔與保持口氣清新，朝早浪一浪更可醒神。消委會今年10月在市面搜買32款漱口水，發現所有樣本標籤資料並不理想，當中逾3成樣本（10款）只以日文、甚或未列出漱口水的成分，逾半樣本（17款）未有提供完整的建議和使用指引。消委會提到，含有西吡氯銨及氯己定漱口水，可能會令牙齒染有漬斑及短暫影響味覺，但11款含有相關成份漱口水中，十款沒有作出提示，消委會籲生產商改善。



漱口水用家實測中，李施德林及日本MONDAHMIN刺激度最高，即辣感和「揦」感最強。不過，消委會指，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，提醒消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口。



消委會在最新一期《選擇》月刊中指出，漱口水產品的功效取決於其配方內的有效成分而有所差異，其中含有西吡氯銨及氯己定的漱口水，可能會令牙齒染有漬斑及短暫影響味覺。而含有聚維酮碘的漱口水，有可能令牙托及牙箍變色，也不適合懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士使用，。

32款樣本中，CORSODYL漱口水以氯己定作為主要殺菌成分，雖然有標示提醒消費者有關漬及味覺影響的注意事項，惟提示只印於標籤內頁。

10款漱口水未提示含有西吡氯銨

另有10款含有西吡氯銨的漱口水更未有作出相關提示。而含聚維酮碘的必妥碘漱口水，相關警告亦只列於包裝內的說明書。消委會建議有關廠商在標籤加上清晰提示。

消委會續指，32款漱口水包裝（包括瓶身、外層紙盒及說明書）上的標籤資料均不理想，未完整列出成分列表、使用指引、有效日期等資訊，令消費者未能了解該產品的特性及如何正確使用，已促請有關生產或代理商盡快改善產品的標籤資料。

▼32款漱口水▼



+ 27

另外，消委會亦進行了實測，每款樣本由5位口腔狀況正常的成年試用，發現大部分樣本的刺激度屬於溫和至適中的水平，惟李施德林及MONDAHMIN的刺激度相對較高。消委會則指出，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，提醒消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口。

據消委會的投訴數字，今年首11個月共收到2宗漱口水投訴，較去年首11個月的1宗略多。不過，去年全年也只接到2宗漱口水投訴。