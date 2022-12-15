消委會｜兔糧樣本全數未全符歐洲營養指引　美製OXBOW性價比最高

消委會測試12款成年寵物兔乾糧樣本，涉及8款主食糧及4款副食糧，發現全部均不完全符合歐洲寵物食品指引，當中10款產品的維他命D3含量不符有關指引，包括過低及過高，其中「MOMI」樣本甚至沒有檢出維他命D3；同時有8款產品鈣磷比例不合格，7款產品鈉含量偏低。



據消委會總評分，主食糧中以來自美國的OXBOW評分最高，達四星半，其每100克售價約$8，在測試中屬中價產品，總評卻最高；副食糧則以Mazuri Timothy-based Rabbit Diet評分最高，為四星。



歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）於2013年就不同成長階段兔子食用的整體膳食，設定多種營養素的含量範圍建議或最低含量建議值，部分營養素亦設有安全上限建議，該指引為消委會檢測提供參考標準。

維他命D不足或影響兔子牙齒骨骼健康

12款兔糧中，10款維他命D含量不符合指引。其中兩款主食糧WOOLY及americanpet檢測出的維他命D3含量不足，主食糧MOMI沒有檢出維他命D3。消委會表示，若攝入維他命不足，或會影響兔子牙齒、骨骼和肌肉問題，甚至影響免疫系統功能。

另外，OXBOW Garden Select、bunny NATURE和祖莉三款主食糧的維他命D3則超過歐洲相關指引含量範圍建議最高數值，但未超出安全上限建議。消委會指若兔子長期攝入過量維他命D，則有可能出現高血鈣、口渴、虛弱、食慾下降，甚至有致命風險。至於所有副食糧的維他命D含量都偏低。

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8款樣本鈣磷比例不合格 或增牙患風險

消委會檢測出8款產品鈣磷比例不合格。其中主食糧VERSELE GALA Nature CUNI及VETAFARM超過指引標準，另外6款則顯示不足，包括WOOLY、americanpet、MOMI、Mazuri Timothy-based Rabbit Diet、OXBOW essentials、KAYTEE。若兔子膳食鈣磷比例失衡，將增加兔子出現牙齒疾病的機會。

7款產品鈉含量偏低恐減慢生長

消委會測出共7款產品鈉含量偏低，包括5款主食兔糧鈉含量bunny NATURE、americanpet、VERSELE GALA Nature CUNI、MOMI和祖莉，另外2款副食糧則是KAYTEE及SMALL PET SELECT，攝取鈉不足恐減慢兔子生長。

消費會測試12款兔糧，包括8款主食糧及4款副食糧。（消委會提供）

5款主食糧至少1種營養素含量偏低或偏高

兔糧營養素包括粗蛋白質、粗纖維、粗脂肪或澱粉質等，而8款主食糧中5款檢出至少1種營養素含量偏低或偏高。其中VETAFARM的粗蛋白質含量不足、粗纖維及澱粉質均超標；祖莉樣本的粗纖維不足、澱粉質超標；bunny NATURE的粗蛋白質及粗脂肪含量均不足；OXBOW Garden Select的粗蛋白質含量不足。

消委會今年接1宗兔糧投訴為 2019年以來首次

根據相關指引，若兔子攝入脂肪過量容易過胖、攝入過量澱粉質則有機會引致胃腸道微生物菌群失調、從而導致腸炎和嚴重腹瀉等問題。消委會指，2022年1至11月接獲1宗兔糧有關投訴，為2019至2022年間首次。