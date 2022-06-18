消費券｜八達通尾期消失誤解多　破負錢與合格迷思　下月拎$1000

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】第二階段消費券即將派發之際，八達通用戶上周四起（16日）獲派發首階段尾期1,000元，卻有約200萬用戶未拎到，部份或涉「不合資格」領取。不少市民自覺已合格地用夠之前$4,000卻然無法領取尾期，甚至以為已失去領取尾期資格。下文將逐一解釋各種「合資格消費」洐生的疑惑，查清做足每一步以於下月16日領回最後的1,000元。



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誤解一︰以為已失去領取尾期資格

有讀者留言指，其八達通卡內的消費券已花光，但經查詢後，發現合資格消費未達4,000元，認為已失去領取尾期的資格。

相信有不少市民為了區分開日常使用的八達通卡儲值額與消費券，會特地申請新卡領消費券。不過要留意，即使消費券金額花光，市民仍可再次到便利店、港鐵站等地點充值，只要消費符合資格，累積滿4,000元，便可領取尾期1,000元，不存在「失去」的說法。

誤解二︰以為消費券「專用」八達通卡負數即代表已合資格

有讀者留言指，平日只用作搭車買餸，認為合資格消費已滿4,000元，甚至有讀者的八達通卡已負錢，不解系統為何顯示不合資格。

由於八達通無法區分消費券與儲值額，因此卡內的金額不受限制，市民可自由使用，在不適用的商戶或服務付款。簡單而言，消費券不適用的類別，便為不合資格的消費。

公共消費、政府收費、教育開支等類別，即包括公立醫院、郵政局、政府隧道、停車咪錶、罰款等，並不適用於消費券。若市民「不慎」以消費券繳付了上述費用，便導致不合資格。下圖將列出不適用範疇。

誤解三︰以為八達通公司將消費券「袋起咗」

亦有讀者將尾期1,000元無法領取的原因，歸咎於八達通公司不願派發消費券，將市民本應取得的金額「袋住先」，甚至質疑挪用收息。

八達通早前已解釋，分開3次派發消費券，為政府制定的機制，強調所有消費券的金額，包括最後的1,000元，必須在市民符合領取資格後，政府才按期交給八達通公司，再可派發給市民，因此不存在「袋住先」的說法。

八達通消費券網站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（網頁截圖）

如何查詢是否合資格領取1000元？

目前，查詢八達通是否符合領取1,000元，共有4個方法，包括︰



1. 八達通電話熱線（2969 5500）

2. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

3. 八達通消費券網站（按此）

4. 八達通App（手機須附帶NFC功能）

港鐵站內的八達通服務站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（八達通提供）

八達通App相關教學︰

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符合資格最快何時可領取1000元？

只要在6月30日前，合資格消費滿4,000元，便可在7月16日再領取。而最後期限為10月31日，即屆時仍然未能合資格消費滿4,000元，11月16日便不能領取，該1,000元則將「送返」政府處理。

換言之，在10月31日前最後限期前，只要每個月最後1日，合資格消費滿4,000元，便可於下個月的16日領取尾期1,000元。至於上述的機制，亦於接下來第二階段再度出現，即選用八達通的市民，領取尾期前，同樣需要消費滿4,000元。

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