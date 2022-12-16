增15726確診多32人　死亡率維持0.48%　港大高本恩：應取消口罩令

香港取消掃描安心出行，經機場入境人亦不會再有「黃碼」，但疫苗通行證維持，港府稱是鼓勵打針。不過，港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩最新回覆稱，很少公共衞生政策會保護一些不想被保護的人進行高風險行為，除非相關風險已影響整個社會，除了疫苗通，高本恩認為口罩令亦應該取消，讓每個人自行去決定。



疫情方面，本港今日新增15,726宗確診，當中包括14,903宗本地個案及823宗輸入個案，同時再多32名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11,107宗，7日平均死亡率為0.183%。另外，本地再增2宗XBB、1宗BF.7及8宗BQ.1.1變異病毒個案。



今日疫情概要：



-15,726宗確診，較昨日疫情跌7.9%，第十日維持過萬宗水平。

-輸入個案823宗，佔整體個案5.23%，佔18,081名入境旅客4.55%。

-死亡個案增32宗，累計死亡人數11,107，全期累計死亡率維持0.48%。

-本地新變異病毒株個案增11宗，包括XBB個案多2宗累計136宗，BF.7增1宗累計8宗，BQ.1.1增8宗累計163宗。

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增15,726宗確診。確診個案中有14,903宗為本地個案，輸入個案佔823宗，佔整體個案比率為5.23%。新增輸入個案當中，457宗涉及機場檢測樣本、293宗涉及第1至3日樣本，餘下73宗涉及第4至7日樣本。

由於昨日機場入境為18,081人，確診比率為4.55%，較昨日突破5%水平，稍微回落。七日平均確診人數為775人，七日平均確診比率為4.34%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約55.86%（七天移動平均比例）。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 9

衞生署今再發現多11宗本地個案帶有變異病毒株，分別為2宗XBB、1宗BF.7及8宗BQ.1.1，累計發現136宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、八宗BF.7及163宗BQ.1.1亞系個案。

本地2宗XBB涉及一名已無打針的44歲女子及一名已打3針的87歲男子；本地1宗BF.7涉及一名無打針的45歲女子；8宗BQ.1.1涉及5男3女，年齡介乎28至84歲，5人已打3針、1人已打2針、1人已打1針、1人無打針記錄。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，906間學校新呈報1,987宗個案，另有32間學校的34個班級需要停課五天。至於院舍方面，有36間院舍有確診個案，分別為29間安老院舍及7間殘疾人士院舍，當中有46名院友及7名員工確診，73名院友因院舍有個案而要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、康泰護老之家有限公司

2、香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑

3、基督教香港崇真會廣福頤養院

4、民愛護理院

5、佛教般若安老院有限公司

6、青松觀有限公司青松護理安老院

7、南華護老院

8、康和護老中心

9、康樂護老院

10、廣蔭頤養院

11、香港仔慈愛護老院

12、美景護老院有限公司第一分院

13、仁安護老院 、

14、康樂園護老中心有限公司

15、西灣河亞洲護老院

16、定富護老院

17、欣榮護老院有限公司

18、富泰護理安老院

19、百樂護老院有限公司

20、宇達護老中心

21、大愛護老之家有限公司

22、荃灣老人中心有限公司

23、老舍

24、寶康耆柏園（牛頭角）護老中心有限公司

25、耆樂天地

26、松齡雅苑

27、博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心

28、康悅護老中心有限公司

29、曉光（得如）護老中心

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍

2、基督教家庭服務中心迪智展能中心暨宿舍

3、扶康會怡諾成人訓練中心

4、保良局李兆忠紀念復康中心

5、香港心理衞生會康翠宿舍

6、明愛樂頌宿舍

7、匡智賽馬會松嶺宿舍

新增多於一個班別需要停課的學校：



1、沙田蘇浙公學

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 13

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



+ 2

港大高本恩認為疫苗通及口罩令應取消：讓每個人自行決定

安心出行掃碼及黃碼取消，但疫苗通不變，醫衞局局長盧寵茂早前強調疫苗通作用「毫無置疑」，強調「一老一幼」接種率仍不足，故該措施有其必要。不過，港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩回覆表示，不同意相關說法，認為很少公共衞生政策會保護一些不想被保護的人進行高風險行為，除非相關風險已影響整個社會。他又指，除疫苗通外，口罩令亦應該取消，讓每個人自行去決定。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩認為，現時可以取消口罩令及疫苗通。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他亦認為，本港是時候逐步放鬆防疫措施，以便在幾個月後全部取消。他解釋，新冠肺炎已不再對公共衛生構成重大威脅，相反流感是未來威脅，但認為市民無須過份擔心，因香港過往多年亦面對同樣威脅。