安心出行取消｜明起同步取消黃碼　曾祈殷相信不會令疫情急速惡化

隨著本港入境檢疫措施放寛，港人外遊意欲大增。病人醫護權益協進會今日（12日）公布「港人外遊感染新冠情況調查」，結果顯示，逾7成受訪者或其親友曾於疫情期間外遊，而當中逾2成在外遊時染疫，更有逾2成於抵步7日內染疫。外遊染疫者中有接近5成均在英國外遊時受感染。



政府亦宣布明日起取消黃碼安排，包括入境人士在內的所有市民。感染及傳染病科專科曾祈殷表示，現時第0日及第2日抵港人士仍需做核酸檢測，「又唔話完全冇做任何嘢（防疫措施）。」他亦相信，新措施不會令疫情急速惡化，現時本港每日逾萬宗個案，而輸入個案僅數百宗，「嗰個百分比唔係話真係咁大」。



▼病人醫護權益協進會公布港人外遊感染新冠情況調查結果▼



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病人醫護權益協進會今日（12日）公布「港人外遊感染新冠情況調查」，調査於今年12月1日至4日進行，共訪間654名18至50歲市民。

調查顯示，75%受訪者或親友曾於疫情期間外遊：當中27%受訪者或親友在外遊時染疫，約26%人更於抵步7日內染疫。

9%外遊港人須當地求診或人院

外遊染疫者中有48%於英國外遊時受感染，其次為意大利、西班牙、法國等歐洲其他國家佔23%、加拿大亦佔19%。另有42%外遊染疫者因身體不適影響行程、 17%末能如期上機回港、9%更需於當地求診或人院。

有52%受訪者表示，計劃於未來 6個月外遊。病人醫護權益協進會召集人龐醫生表示，染疫後抗體會隨時間下跌，惟僅12%打算外遊人士會於下次離港前接種加強針，情況令人憂慮。

兒科專科張傑提醒，兒童在外遊期間一旦染疫，家長需仔細觀察並記錄其病情，若出現眼睛無神、嗜睡、專注力有異、嘴唇發紫、持續高燒、呼吸急速（每分鐘超過 40-次）、出現異常呼吸聲或喘鳴、心跳急速（每分鐘超過 120下）、嘔吐，特別是空腹嘔吐等徵狀，應馬上送院求醫。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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取消黃碼料吸引遊客來港

被問及今日政府公布的新措施。曾祈殷指，相信取消黃碼對商務客及觀光客吸引力大增，相信這部份會有正面作用。他亦相信新措施不會令疫情急速惡化，因現時本港每日逾萬宗個案，而輸入個案僅數百宗，「嗰個百分比唔係話真係咁大」，甚至「本地疫情（數字）分分鐘多過海外返嚟」，因此毋須太擔心。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝則表示，取消黃碼後，預計入境旅客上升，且「自由度大咗」。入境者抵港檢測陰性，或可能隨後變陽，僅數目未必好多。而食肆等不戴口罩的環境，風險「都會有些少上升」。他又提醒，市民之間要做好防感染措施，「自己做多啲」保障自己及他人。

兩地疫情無急促惡化 料放寛通關措施

至於有消息指，本港及內地在1月份或會實行免檢疫通關，屆時將會採取「0+3」模式。曾指，兩地通關相信是好事，又指在實施初期，內地仍會比較小心，如兩地疫情無急促惡化，之後應會繼續放寛。

另外，被問及明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排。曾指，「疫苗通行證」仍有其價值，打針仍是最有效保護市民。疫苗通行證繼續存在，亦是希望讓市民知道其重要性。

龐朝輝認為，「安心出行」在追蹤上仍有其作用，「我哋亦都唔知道Omicron下一波係咩」，可能傳播更加快或使病情嚴重，相信可以繼續使用。