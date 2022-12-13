疫情．12.13｜增13721宗確診　周三起取消安心出行撤銷入境黃碼

特首李家超今早（13日）行政會議舉行前宣布，市民明日（14日）起不再需要掃瞄安心出行，但食肆等指定處所保留疫苗通行證要求，即市民入內仍要掃電子針卡或紙本針卡，當局亦將取消「黃碼」。



醫務衞生局長盧寵茂下午在疫情記者會稱，港府會撤銷市民必須掃瞄安心出行的法例和行政安排，場所負責人不需要再張貼安心出行二維碼，政策明天可以開展，但另一方面，疫苗通行證仍是重要措施，與口罩令同維持不變。疫情方面，過去24小時新增12,930宗本地感染及791宗陽性輸入個案，再多37名患者離世。



今日疫情概要：



- 增13721確診，較之前一日少996宗

- 新增37名患者死亡，累計死亡人數為11,021人。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.44，即一名患者傳染約1.5人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 9

【23:01】「你嘟咗安心出行未？」步入食肆或指定處所，店員總會提醒你必須掃瞄「安心出行」才可進入，不過此景象在踏入周三（14日）零時零分後，將會成為歷史。

該應用程式於2020年11月推出，至今已更新40多個版本。剛推出時，當時政府曾表明不會強制市民使用，不過相關說法在一年後被推翻，時任特首林鄭月娥解釋是因為疫情發展迅速。

不過，隨着本港逐步復常，安心出行亦難逃被淘汰命運。醫衞局局長盧寵茂今日（13日）公布，周三起不再需要掃瞄安心出行，亦意味今晚是使用最後一夜使用這個伴隨港人已兩年的行蹤紀錄程式。

【22:28】政府今日（13日）宣布明日(14日)取消強制掃描安心出行後，教育局在今日(13日)向學校發信，由明日起所有進入校園人士（包括在校園內提供服務人士、家長及訪客等）也毋須再掃瞄安心出行，學校亦毋須在校舍內張貼安心出行場所二維碼。除學生外，入學校人士仍須符合疫苗通行證要求方可進入校園。

教育局補充，學校全體教職員、校巴及保母車司機、隨車人員及學生，應繼續維持在每天回校前完成一次快速抗原測試。未接種疫苗但因持有有效醫生證明的教職員，由明日無需再每七天進行一次核酸檢測，惟仍須在每天上班前進行快測。

【22:15】內地早前推出「新十條」措施放寬疫情防控措施，包括容許無症狀及輕症患者居家隔離檢疫；不再推行全民核酸檢測等，本港亦加快步伐，在短短6日放寬多項入境措施及防疫政策，當中包括不少人關心的取消掃描安心出行。

《香港01》整合近六日防疫措施，列出返港人士、港人及學生最新的防疫要求。

【22:05】醫務衞生局公布縮小核酸檢測的對象範圍，除減少向住宅大廈發出強制檢測公告，也豁免3歲以下的幼童進行強制檢測。

定期核酸檢測的對象範圍，只會適用於高危群組（即醫院管理局員工，以及安老院和殘疾人士院舍員工）；以下群組在新安排下無須再進行定期核酸檢測，政府呼籲員工自行定期進行快測並申報陽性結果：

（i）機場員工；

（ii）檢疫中心／設施及有關專車的員工；

（iii）貨櫃碼頭及船務工作人員；

（iv）社區檢測中心／檢測站及臨時流動採樣站的工作人員；

（v）屠房從業員；

（vi）凍房工作人員；

（vii）餐飲處所／表列處所的表演者；

（viii）郵輪「公海遊」的船員及乘客；

（ix）未能滿足「疫苗通行證」下接種疫苗要求的餐飲業務／表列處所員工；

（x）建造業工地人員；以及

（xi）學校教職員。

【21:56】勞工及福利局發言人表示，副局長何啟明一位同住家人確診，他現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。發言人表，何啟明一直有定期進行新冠病毒核酸檢測，昨日（12日）曾進行核酸檢測，今日亦已進行快速抗原測試，結果均為陰性。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

立法會議員陳振英確診，他今早進行核酸檢測，結果呈陽性，但快測呈陰性，今曾出席多須活動包括宴會。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行▼



+ 13

【19:10】政府今日（13日）表明逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，醫務衞生局今晚發出最新一份強制檢測公告，上榜大廈數量下跌至26幢，其中7幢位於屯門，涉及大興花園、友愛邨、御海灣等，其他則有在將軍澳都會駅及新都城，以及馬鞍山嵐岸和海典居等。

▼12月13日 部份強檢大廈▼



+ 2

【18:50】政府今日（13日）宣布，明日（14日）起停用「安心出行」掃瞄二維碼及取消「黃碼」安排。國泰航空發出聲明，歡迎港府實施便利旅客來港的措施，尤其是取消黃碼限制，相信可以吸引入境旅客。國泰同時公布，將於1月份恢復布吉及名古屋航班；香港快運下月復飛濟州及釜山。

國泰將於1月份恢復布吉及名古屋航班；香港快運下月復飛濟州及釜山。。（資料圖片）

【17:39】內地調整抗疫策略，放寛防疫限制後，香港社會憧憬與內地通關，《香港01》率先報道明年初通關有望，有了解情況消息人士分析，可能先以廣東和福建作試點，再逐步擴展至全國。

消息人士表示，預計通重新通關初期，可以有兩種安排，其中一種為只限公務和商務、或有緊急需要的市民。再者，踏入明年一月起，內地各省級兩會陸續召開，適逢換屆，通關可方便本港省級政協親身參與會議；另一個可能性則是以廣東省與福建省，兩個與本港有較多人員往來的省份作試點，以便中央政府可以評估開關後的形勢，再逐步擴及其他市民，以至全面通關。

【16:30】政府今日表示，美孚新邨二期、上水太平邨及將軍澳坑口樂頤居等多個位於深水埗區、北區或西貢區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約5萬個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。

▼12月13日 污水檢測結果呈陽性的住宅▼



+ 1

【16:00】行政長官李家超今日（13日）出席行政會議前，宣布取消黃碼規定，入境人士如非確診，均獲發藍碼。經民聯副主席、行政會議成員林健鋒歡迎有關決定，認為有助吸引商務人員及旅客來港，協助經濟和社會復甦。

他另建議政府考慮，容許市民在空曠人少的戶外場所毋須戴口罩，同時促當局盡快與廣東省政府召開會議，商討通關路線圖及時間表，至少爭取在農曆新年前後放寬過關檢疫政策。

【15:58】疫苗通行證是否會以三針「封頂」或有日落條款？盧寵茂回應指，病毒不斷變異，醫學界不斷找更好方法預防，而疫苗發展不斷更新，有新病毒、變異病毒就要有更有效或新疫苗出現，因此疫苗通沒所謂日落條款：「感染性傳染病，病毒係不斷演變，演變方向都不是可控範圍。」

【15:46】被問到與內地免檢疫關安排，盧寵茂稱特首提過與內地、國家聯防聯控密切溝通，而通關牽涉到兩地人員往來：「呢方面我哋（港府）會積極爭取。」盧提到，國家最新推出的新十條，不涉通關政策：「我哋都熱切期待緊有無新政策既推出, 我哋會同內地政府保持溝通。」

【15:31】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，過往7日，平均每日1.1萬至1.4萬宗個案，比再對一周升44%上升，死亡每天11至37宗，比再上一周平均11至27宗，升49.5%。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



+ 3

【15:22】盧寵茂指，周三起，撤銷前往內地及澳門的離境前檢測安排，從香港回內地或澳門只需按當地要求，持有登機或陸路離境前48小時核酸陰性證明已可過關，不用再在口岸做特別核酸檢測。

同時會調整本地核酸檢測策略，會逐步減少向住宅大廈發出檢測公告，改為在社區派更多快測包，至於學生每日快測會維持不變。

【15:17】盧寵茂強調，疫苗通與安心不是絕對掛勾，市民可透過手機安心出行右下角有通行證功能顯示，但同時市民亦可用智方便、醫健通出示到通行證從而進入場所, 亦可用手機截圖出示疫苗通，盧指有不同好多方法，不用掃安心而可出示從而進入指定場所。

【15:12】盧寵茂指，港府會撤銷市民必須掃瞄安心出行的法例和行政安排，場所負責人不需要再張貼安心出行二維碼，政策明天（周三）可以開展，但另一方面，疫苗通行證仍是重要措施，一方面可鼓勵市民加速接種疫苗，疫苗證可保護到未接種的人。

【15:05】盧寵茂在疫情記者會表示，最近個案確實有上升，但見到數字似乎是進入平台階段,，特別是污水檢測：「睇到似乎最近呢個反彈已去到平台水平,，有少少回落跡象。」

▼12月11日 將藍隧道通車，市民上跨灣大橋打卡踩單車▼



+ 12

【13:50】水務署今日聯同渠務署、沙田警區（田心分區）和衞生署在大圍美柏苑進行執法行動，派員於出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中，共檢查了208名受檢人士，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，同時向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼12月13日 政府公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



+ 2

【12:35】特首李家超今日宣布本港明日（14日）起毋須掃描「安心出行」及停用「黃碼」，惟指定處所如食肆會保留「疫苗通行證」。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍認為，放寬措施具有「歷史性」，形同「0+0」，旅客及回港市民首三日可以到餐廳用膳，令飲食業逐步復蘇。黃傑龍又指，將會逐步減少旗下餐廳的「安心出行」二維碼，但由於仍然要掃針卡，會保留至少一張二維碼，方便市民掃碼轉換「疫苗通」。

【12:25】彩榮路體育館暫託中心發生長者擅自離開後失蹤事件，社會福利署指，一名12月6日因確診入住該中心的66歲男子，昨日（12日）下午約1時循走火通道擅自離開中心，他身高約1.6米、中等身材、蓄短黑髮，離開中心時身穿藍色風褸、灰色長褲及拖鞋。

社署表示，非常重視事件，已要求涉事中心提交事件報告，以及要求所有暫託中心在其範圍內每一個出入口加強人員看守，密切關注長者的情況。社署呼籲，市民如有失蹤男子消息，請聯絡警方或致電社署熱線2343 2255。

【12:15】醫務衞生局局長盧寵茂下午三時在政府總部演講廳就2019冠狀病毒病疫情的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和醫院管理局行政總裁高拔陞將會一同出席。

▼12月13日 特首李家超公布取消掃安心出行及黃碼制度▼



【10:33】李家超宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，另外會取消黃碼安排，包括入境人士在內的所有市民，只有確診時會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼。他稱新改動考慮了數據及風險，目前輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險，醫務衞生局局長盧寵茂今日下午將交代詳情。

▼12月11日 將藍隧道通車，市民及司機等候上橋▼



+ 16

▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



+ 3

▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼



+ 2

▼12月8日 每周疫情記者會▼

