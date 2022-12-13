疫情｜增13721宗確診　37人不治創反彈新高　全期死亡率0.48%

港府今日（13日）再宣布放寬防疫措施，本地疫情方面，香港今增13,721宗確診個案，較昨日減少6.77%，第七日維持在一萬宗以上的水平。院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案，66名院友及職員感染。通善壇安老院爆疫，有9名院友及4名員工確診。



另外，今日死亡個案再創近日新高，有37人離世，為4月17日以來的新高，七日平均死亡人數上升至25.6，但全期累計死亡率則未有上升，為0.48%。



今日疫情概要：



- 13,721宗確診，較昨日個案輕微下跌6.77%，第七日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案791宗創新高，佔整體個案比率4.36%；相比同日18,156名機場入境旅客人數，確診比率則為4.36%，七日平均比率是4.11% 。

- 新增37名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.183%，整體死亡率略降0.48%，累計死亡人數為11,021人。

- 本地XBB個案增8宗累計131宗， 本地BQ.1.1增2宗累計143宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案，66名院友及職員感染。

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輸入個案佔機場入境人數4.36%

新冠肺炎疫情嚴峻，本港昨新增13,721宗確診個案，當中本地個案為12,930宗。輸入個案僅佔5.76%，新增的791輸入個案當中，520宗涉及機場檢測樣本、209宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日機場入境人數為18,156人，確診比率為4.36%。七日平均確診人數微升至718人，平均確診比率為4.11%。

本地再發現10宗新變異病毒株個案

衞生署公共衞生化驗服務處於12月4日至10日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約58.08%（七天移動平均比例）。

BA.4／BA.5亞系比率持續下降，意味著新變異病毒株愈來愈多。本地個案今再發現多10宗新變異病毒株個案，包括8宗XBB及2宗BQ.1.1亞系個案，累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。

新增的8宗XBB個案為五男三女，年齡介乎20至48歲，全打三針；新增的2宗BQ.1.1亞系個案全為女性，分別為19歲及26歲，一人打三針，一人沒有打針。

至於，輸入個案則未有發現新變異病毒株個案，累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

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急症醫院內科病床住用率約超過100%

醫管局表示，昨日（12日）有3,738名確診病人在公立醫院留醫，現時急症醫院內科病床整體住用率約為107%。留醫的確診病人中，有442名新增確診病人，2 585人需要入住隔離設施，391人正接受氧氣治療，37人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報25名危殆及13名嚴重的確診病人，現時合共有93名危殆及93名嚴重的確診病人留醫，當中28名危殆病人正接受深切治療。威爾斯親王醫院 8 個月男童情況再有好轉，由嚴重轉為穩定，而伊利沙伯醫院 22個月大男童情況則仍為危殆。

另外，新增呈報37名確診病人在公立醫院離世，為4月17日以來的新高，七日平均死亡人數上升至25.6，但全期累計死亡率則未有上升，為0.48%。新呈報37宗感染新冠病毒病人離世個案，分別為22男15 女，年齡介乎50 歲至98 歲。新呈報離世病人當中，有5 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有9 位無打針資料、有2 位打了4針、19 位打了3針、4 位打了2針、3 位打了1針。

學校呈報個案有3,086宗個案，有2,669名學生及417名教職員，分布在968間學校。另外，有31間學校因為同班出現多個個案而有35個別班級需要停課。至於院舍方面，有35間院舍有確診個案，分別為27間安老院舍及8間殘疾人士院舍，有共53名院友及13名員工確診，43名院友因而要隔離。通善壇安老院爆疫，有9名院友及4名員工確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



通善壇安老院

基督教家庭服務中心養真苑

耆康會啟業護理安老院

保良局蕭明紀念護老院

伸手助人協會麗瑤白普理護老院

香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院

佛教東林安老院

上水桃園護老院

仁濟醫院李陳玉嬋安老院

健達耆老之家

仁濟醫院華懋護理安老院

騰福護老中心

永安老人健康中心

寶安康護理院

康福護老之家有限公司

廣福護老院有限公司

善頤（大華）護老院

東方護老院

中華護老院

恩奇護老之家

善衡專業護老院有限公司

友愛好盛護老院有限公司

樂悠居 - 摯寶之家有限公司

東華三院何玉清翠柳頤庭

紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位

松恩護老之家有限公司

圓美護老之家有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



循道衛理楊震社會服務處悦翠居

基督教家庭服務中心尚恩家舍

匡智水泉澳綜合復康中心 - 泉匯軒

東華三院黃祖棠宿舍

扶康會扶康家庭 - 超瑩軒

聖雅各福群會復康服務朗逸居及朗逸綜合服務隊

保良局鄭翼之中心

基督教懷智服務處賀屏宿舍

