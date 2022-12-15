教師操守｜蔡若蓮稱指引保障師生　社交平台非私人空間須規範

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，就教師專業操守及行為訂下八項準則，當中對教師使用社交媒體作出規範。教育局局長蔡若蓮表示，指引列明教師「底線」，不存在亂劃「紅線」，反而保障教師及學生。她認為教師的社交平台並非「私人空間」，各界均會閱覽其言論，因此需要在社交平台謹言慎行。



至於教師就社會議題，在社交平台更換黑色頭像，或發表對政府施政相左的意見，會否違反指引？教育局副秘書長陳慕顏表示，須視乎教師有否涉及違反專業訊息，所用言辭是否洽當，有否失德成份，難以一概而論。



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蔡若蓮會見傳媒時表示，當局關注教師流失問題，但不會為了增加人手，而降低專業標準，製訂指引「講清楚底線喺邊」，可以令教師更清楚，更放心，「白紙黑字寫晒，唔係鍾意條線劃去邊就去邊。」

指引要求教師謹慎運用及妥善管理社交平台，需為發布及轉載的訊息負責，蔡若蓮認為：

一日老師一世老師，不論返工放工，校內校外，教育界有好多持份者，家長、學生、同事、辦學團體都會睇到，唔好以為社交平台係私人空間，一言一行都係展示住觀價值。 教育局局長蔡若蓮

至於會否擔心外界手執指引，逐點批判教師而帶來壓力？蔡若蓮指出，當局有曾考慮，但認為指引是一般教師都可做到的事，並非要求老師懂得「飛天遁地」。

教育局公布《教師專業操守指引》列八大範疇，教育局副秘書長陳慕顏表示，教師應基專業使用社交平台，不應發出任何謾罵、粗言穢語、詛咒等訊息。（羅國輝攝）

「表達意見視乎言辭是否洽當，有否失德成份」

教育局副秘書長陳慕顏補充，教師應專業使用社交平台，不應發出任何謾罵、粗言穢語、詛咒等訊息，局方在諮詢業界意見時，未有收到任何意見，認為會收窄教師言論空間。

被問到教師若就社會議題，將社交平台頭像轉換黑色，會否違犯指引？陳慕顏稱難以單一事件說明，要視乎教師是否有大量發布違反專業訊息。至於教師能否就政府施政，在社交平台抒發反對意見？她指教師表達意見，需視乎有否任何意圖，及所用言辭是否洽當，有否失德成份。

被DQ教師非涉嚴重違法 可申請復牌

就處理教師涉嫌違反專業操守機制，對於嚴重但未至終身停牌的個案，教育局會在取消其教師註冊的函件訂明，在若干時間內（例如 3 年）一般不會再考慮其註冊申請。若教師的行為屬嚴重專業 失當，會「終身停牌」，不得重新註冊。

陳慕顏指，被「終身停牌」的教師，所收到的信件會寫上「不考慮重新接受申請」，如果信件未有寫明，涉事教師可以透過進修，向教育局舉證，證明符合註冊要求，一般涉嚴重刑事案、入獄、違反誠信及私德，復牌機十分微。