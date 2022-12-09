單車節｜熱血教師由零開始成立單車隊　中六生摵甩輸唔起心態

憑著三名教師對單車運動的一腔熱誠，粉嶺聖芳濟各書院單車隊由零起步，現時已小有規模。教師袁偉傑表示，單車運動員雖然經常為港爭光，惟因學界無單車比賽，又涉及器材、場地及安全性問題，要在學校成立單車隊並不容易。現時學校隊內已有20多名隊員，中六生李子軒指，踩單車改變其勝負觀，「以前輸覺得輸人輸隊友，但單車就會覺得是訓練唔夠」。他稱未來會夥拍老師及同學，五人出戰12月18日舉行的新地香港單車節。



創立聖芳濟各書院單車隊的教師袁偉傑表示，當時校內有三名教師熱愛單車運動，雖然均非體育老師，但仍希望在學校推動單車。他說，在學校推動單車運動困難，一來單車並無學界比賽，學校較難有太多資源，二來公路單車風險大，故剛開始先推行電競單車，即用單車機與其他人線上對戰。

袁稱近年遇上疫情，期間依賴科技幫忙，舉辦或參加電競單車比賽，反應頗為熱烈。他指在一次帶隊比賽中遇到新地單車學院職員，在對方帶領下，協助學校同學考取單車賽道使用證，可在香港單車館的單車道上奔馳，目前隊內已有10多人已成功申請使用證。

中六生李子軒是其中一名「持證」人士，憶想首次「落鑊」踩單車館賽道時，形容當時心情「好開心、好興奮，但係頂衝落嚟好驚。」自小有運動天份的他，中三開始練踩單車，以前曾是足球區隊成員，「好鐘意運動，但可能15分鐘熱度，老師建議我踩單車，覺得好玩就一直堅持。」

子軒笑言，單車是他堅持最久的運動，以前在足球區隊時覺得不斷輸，感覺到沉悶，「單車有個人亦有團隊，多參加團隊賽，贏機會大咗，以前輸覺得輸人輸隊友，單車就會覺得是訓練唔夠。」他又稱曾有幸與「牛下女車神」李慧詩同場較勁，對方實力令他記憶猶新：「李慧詩好大watt數，好似唔洗點用力就跟到后面，我哋就索哂氣。」

另一隊員、已畢業兩年的溫智熙，亦提到首次在單車館踩車時感覺與踩單車機十分不同，「當時好驚跌，好彩最後都成功，係單車嘅魅力。」袁偉傑表示，踩單車可訓練學生堅毅精神，更可鍛鍊其心理及體能，「（學生們）以前輸唔起，輸會發脾氣，而家唔會怨天尤人，而係檢討不足，進步好明顯。」

單車隊及老師五人將參加12月18日的新地單車節，子軒及智熙笑稱現時每星期均會踩一次「大冷」（即圍繞新界一圈），料有足夠體能應付50公里的三橋三隧賽程；袁老師則希望今年可團隊可在1個半小時內完成賽事。