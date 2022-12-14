調查指過半數教師靠經驗及自學STEM　生產力局設遊學館推創科教育

政府近年大力推動STEAM教育，生產力局「TechEd Playground創科遊學館」昨日（13日）開幕，即日起至下年四月展出超過20個創科教育的應用方案及學生作品，讓教育界及巿民大眾參觀。此外，生產力局調查指，過半數教師透過個人經驗及網上自學STEM知識，約六成表示應增加人力支援及提供持續培訓。



生產力局公布「全港家長教師STEM網上問卷調查 2022」結果。（生產力局提供）

生產力局於今年9月聯同香港教育工作者聯會創科教育中心及香港理工大學持續進修學院進行「全港家長教師STEM網上問卷調查」，收集逾1000名家長及教師回覆。結果顯示82%教師認為個人在STEM方面的知識和經驗只是一般或不足，55%透過個人經驗及網上自學獲取STEM知識及培訓，40%表示學校應訂立明確的STEM或創科教學方針，反映教學資源不足及指引不清晰。

家長方面，79%家長同意把創科教育列為校內正規課程，75%家長認為學校投放在STEM的資源不足夠或一般，不過同時有47%家長沒有自行於學校以外讓孩子參與任何STEM相關活動。生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，調查顯示家長及老師明白學生有需要從小學習STEM，但執行上有難度。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士表示，希望透過生產力局轄下的「知創空間」，令學生、教師及家長有更多機會接觸創科的未來發展及人力需求。（郭曉晴攝）

馮嘉寶解釋，不少教師認為學校提供的資源不足夠，當中約三成教師更需要花超過四成以上時間於行政事務上，包括採購軟硬件、申請資金、撰寫計劃書等，影響教學時間。

她又指，現時STEAM發展主要依靠各學校所投放資源及師資，雖然最理想是邀請有行業實務經驗的教師指導，但現時吸納STEM人才較難，大部分靠教師自學，以致不同學校的發展參差。她鼓勵學校所有老師都應學習簡單知識，甚至可將STEAM融入語文、歷史、社會科學等相關課程。

「TechEd Playground 創科遊學館」展出以航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技六大創科教育主題的應用方案。馮嘉寶指，生產力局未來將繼續聯同不同機構提供教師及導師培訓、工作坊、科企參訪、「Bootcamp」活動等。