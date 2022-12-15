懲教助理為8名囚犯準備零食　包括夾心曲奇及香腸　認罪罰3000元

懲教署一名一級懲教助理，涉嫌為8名囚犯提供朱古力夾心曲奇及6條香腸作零食，早前被廉政公署拘捕，並控告他向囚犯供應未經授權的物品罪，他今(15日)在屯門法院認罪，暫委裁判官鄭潤聰指，被告干犯罪行性質嚴重，但考慮他已離職，無機會重犯並有悔意，判被告罰款3,000元。



被告李文傑，56歲，承認三項向囚犯供應未經授權的物品，違反《監獄條例》第19條。

控方案情指，被告駐守大欖懲教所擔任一個飯堂的主管，負責監督囚犯的用膳情況。所有懲教署人員須嚴格遵守《監獄條例》，包括不得向囚犯供應未經授權的物品，包括食物。

放在辦公枱及櫃桶讓囚犯享用

被告於他於2022年6月1日，先後3次將5包朱古力夾心曲奇，及6條香腸，放在辨公枱上或櫃桶內，讓8名大欖懲教所囚犯取走作零食享用，該兩款零食均非可供囚犯購買或享用的小賣物品。換言而之，如非被告提供，該8名囚犯在囚期間不會享有這兩款零食。

廉署早前接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查。廉署發言人強調，執法人員執行職務時必須時刻恪守法規，維持高度誠信，以確保香港刑事司法制度有效運作及不受衝擊。

案件編號：TMCC 1912/2022