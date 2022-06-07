優之良品結業｜懲教署更新認可物品清單 　肉乾品牌由華園取代

優之良品今日（7日）證實全線結業，而其品牌的沙爹牛肉片及豬肉片一直是六類懲教署親友向還押人士每周補給小食之一，有關注還押者權益人士憂慮優之良品結業後會令物品缺貨，影響其在囚人士福利，更可能造成躁動。《香港01》記者下午瀏覽懲教署官網發現男性及女性還押人士的認可交來物品清單上已有所更新，原本小食名單上的「優之良品」沙爹牛肉片及豬肉片，已轉為「華園」黑椒牛肉脯或蜜汁豬肉脯替代。



懲教署下午更新網站 以華園代替優之良品

據懲教署網站所示，現時親友探訪還押人士時，可每星期向還押囚友提供2包「華園」黑椒牛肉脯或蜜汁豬肉脯，每包8片，每片為10克，而在網站較早前未更新時則為「優之良品」的沙爹牛肉片或豬肉片10包5克，每星期可提供20包，每包片數及總重量均有所改動。

前立法會議員邵家臻早前接受訪問時表示，優之良品結業對於在囚的還柙人士來說是一件大事。他提到，監房規矩多，而在批准入監房的物件亦有不同規定，優之良品的兩款肉乾是還柙人士最重要物品：豬肉乾、牛肉乾、朱古力及蔥油餅的「四大之二」，當他們對主食不感興趣時，肉乾可當作加餸作用，故對還柙人士來說不單是零食，更是輔助食品。

懲教署發言人回應有既定機制不時檢視所有認可交來物品，並會因應其供應情況而作出適當調整。 署方留意到相關的媒體報道指該牌子的肉片已停止發售，並已根據現行機制安排其他牌子以作替代。有關認可交來物品的最新資訊，可瀏覽官網了解。

邵家臻：懲教署今次值得俾like

對於懲教署一日內完成更新認可交來物品清單，邵家臻在facebook發文表揚署方決定，認為「優之良品」結業本來是商業決定，但公眾都以囚權角度，關注結業對在囚人士的影響，事關處方批准給還押人士的物資中，包括優之良品的豬肉乾及牛肉乾，而署方第一時間作出反應更改肉乾規定，反應快速，減少了還柙人士和家屬的焦慮。

他同時建議署方「為人為到底」取消牌子限制，反正懲教署跟有關牌子沒有任何關係，只需是獨立包裝（保安理由）和在最佳使用日期內（衞生理由）就便已足夠。「小改變，大改善，懲教署今次值得俾like。」