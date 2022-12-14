旅發局邀東南亞業界考察團訪港　代表指取消黃碼未見能吸引旅客

港府今日起放寬多項防疫措施，其中取消入境人士黃碼的限制，有望吸引外國旅客訪港。不過，獲香港旅發局邀請訪港的東南亞國家的旅遊業界，有部分代表認為香港放寬防疫政策仍遲於其他國家，即使取消黃碼限制，入境香港後仍要進行2次核酸檢測，以及每日進行快測，會令旅客卻步。



三國旅遊業代表望港府能再放寬防疫限制

旅發局舉辦東南亞大型旅遊業界考察團，接待近60 名來自泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及新加坡的旅遊當局業界代表，在五日四夜的行程中參觀本港多個景點，今天就到西九文化區的聖誕小鎮參觀，並安排與本地傳媒會面。



來自馬來西亞旅遊有限公司執行董事楊美珠表示，非常開心這次獲旅發局邀請來港，體驗到不同的香港文化。對於撒銷入境旅客首三日的黃碼限制，她認為，「暫時唔會多咗人嚟（港），旅客擔心做咗核酸後，如果呈陽性會需要隔離，無法自由活動。」她相信，最快明年1月才有較多旅行團來港。

菲律賓旅遊業界代表Golden Sky Travel &Tours Corp公司總裁Ms Dolly Santos表示，菲律賓當地旅行社不時收到旅客查詢訪港的資訊。不過，新措施下旅客入境香港後仍需進行2次的核酸檢測及每日快測，會令旅客卻步。她期望港府能取消核酸檢測和每日快測，吸引更多旅客來港。

泰國NS Travel&Tours公司副董事Mr. Chotechuang Soorangngura亦表示，港府防疫政策放寬較其他國家遲，暫時對旅客未有太大的吸引力。但他指，新的防疫安排是一個起點，期望當局能再度簡化入境檢測要求。

旅發局總幹事程鼎一指，將會斥資不少於一億元，展開「Hello Hong Kong」全球宣傳計畫，邀請各地名人及媒體來港。（鄧康翹攝）

今年逾44萬人次訪港 旅發局將展開全球宣傳計劃

根據旅發局公布，今年11月初訪港旅客約為11.3萬人次，按月增加近4成，累計今年來有逾44萬人次訪港。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局將投入超過於一億元，將展開「Hello Hong Kong」全球宣傳計劃，邀請各地名人及媒體來港，參觀新景點，亦會與不同單位合作推出免費機票、特式歡迎飲品等優惠，吸引海外旅客來港。

根據旅發局公布，今年11月初訪港旅客約為11.3萬人次，按月增加近4成，累計今年來有逾44萬人次訪港。（資料圖片）

訪港旅客多少受航班運力影響

程鼎一又稱，取消黃碼限制後，整體訪港客流受航班運力影響，但香港仍需要時間陸續恢復，期望政府未來能逐步放寬防疫政策

他又表示，因往年訪港旅客人數中，有近八成是內地旅客，希望能如特首李家超所說，明年內地與香港能夠順利通關。