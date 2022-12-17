增15774確診多24死　7日平均死亡率升　北角天龍苑院舍16院友確診

香港疫情仍然高位橫行，今（17日）增15,774宗確診個案，較昨日（16日）微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗以上水平。院舍個案維持高水平，有35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。當中，北角天龍苑爆疫，16名院友確診。今日有24名病人離世，七日平均死亡人數上升至28人 ，7日平均死亡率略升至0.184 %，但全期累計死亡率則未有上升，為0.48%。



今日疫情概要：



- 15,774宗確診，較昨日個案輕微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案813宗，佔整體個案比率 5.15%；相比同日 17,446名機場入境旅客人數，確診比率則為 4.66%，七日平均比率是 4.36% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.184 %，整體死亡率維持 0.48%，累計死亡人數為 11,131人。

- 本地XBB個案增 6宗累計 142宗， 本地BF.7增1宗累計9宗，BQ.1.1增 3宗累計166 宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。

新冠肺炎疫情持續，本港今新増15,774宗確診個案，較昨日微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗以上的水平。本地個案佔近14 961宗，而輸入個案則佔整體個案5.15%。新增的813宗輸入個案，462宗涉及機場檢測樣本、290宗涉及第一至三日樣本，餘下61宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日機場入境人士為17,446人，故陽性比率為4.66%。七日平均輸入個案確診人數達792人，七日平均死亡率為0.184%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於12月8日至14日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約55.69%（七天移動平均比例）。

截至十二月十七日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案，今再新增中10宗變異病毒株個案，分別為XBB個案增6宗、BF.7增1宗及BQ.1.1增 3宗，累計發現142宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、九宗BF.7及166宗BQ.1.1亞系個案。

新增的為XBB個案為4女2男，年齡介乎4至39歲，四人打三針，兩人打零針；新增的為BF.7個案為一個47歲女子，已打三針。至於新增的BQ.1.1為兩女一男，年齡介乎33至41歲，兩人打三針，一人打兩針。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為106%。昨日有3 820名2019冠狀病毒病確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有481名新增確診病人，2 681人需要入住隔離設施，456人正接受氧氣治療，58人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報18名危殆及20名嚴重的確診病人，現時合共有127名危殆及102名嚴重的確診病人留醫，當中33名危殆病人正接受深切治療。過去一日有423名確診病人康復，362名病人出院。

另外，新增呈報24名確診病人在公立醫院離世，七日平均死亡人數上升至28人 ，但全期累計死亡率則未有上升，為0.48%。

至於學校方面，由於今日為周未，不用上學，故沒有呈報個案，但仍有九間學校分別有九班要停課。院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。當中，天龍苑爆疫，有16名院友確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



安貧小姊妹會聖瑪利安老院

金馬安老院有限公司

香港蘇浙滬同鄉會屯門安老院

慶樺護老院

環球護老院有限公司

香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷安老院

東華三院馬興秋安老院

東華三院方王換娣安老院

宏光護老有限公司

香港聖公會林護長者之家

聯和服務護老中心

鴨利洲護老中心

欣景安老院

香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院

惠心護老院有限公司

富璟護老院（上水）有限公司

香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院有限公司

樂善居（愛心基金）護老院有限公司

松悅園耆泰護養院暨日間護理中心

牽您手護理院有限公司

天龍苑

頤養軒

窩恩居

西灣河杏恩護老院

天平護老中心有限公司

靈實司務道寧養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



靈實明德日間活動中心暨宿舍

東華三院賽馬會頤養護理安老院

新生精神康復會新翠宿舍

扶康會良景成人訓練中心

香港心理衞生會賽馬會心薈庭

保良局姚連生宿舍

東華三院賽馬會展恆日間活動中心暨宿舍

東華三院賽馬會健逸之家

香港耀能協會蘇屋訓練中心及宿舍

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