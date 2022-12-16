悼念周梓樂活動追影警員　終院裁拍攝男屬結集者　復其非法集結罪

前年3月有市民發起悼念科大男生周梓樂逝世的活動，在大埔區有參與者與便衣警員發生衝突，一名在場男子拍攝該警員的情況後被捕，被控非法集結並被裁定罪成，被判入獄3個月，他其後上訴得直。律政司繼上訴至終審法院，終院今(16日)頒下判辭，指該攝影師有參與非法集結的意圖，並非無辜的旁觀者，或作出即興拍攝的人，因此裁定律政司上訴得直，回復攝影師非法集結的罪名和刑罰。



蔡在高院上訴時曾獲判得直

被告蔡健瑜，被控於2020年3月8日在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。高等法官法官早前指，蔡參與非法集結的意圖，非案中唯一推論，因此裁定他上訴得直，並撤銷其定罪。

2020年3月，多區都有悼念周梓樂的活動。（羅君豪攝）

非法集結需符合兩個條件

終院今下判辭卻指，參與非法集結罪的意圖，須符合兩個元素，即：涉案被告意圖成為集結的一分子，意識其他集結者的行為；該被告有意圖促進該些被法例禁止的行為。

認為蔡非無辜旁觀者或即興拍攝

終院認為，便衣警遭案中其他人用電燈照射後，蔡和其他涉案人士衝向便衣警。此外，蔡拍攝時沒有他人阻止。終院法官認為，蔡意圖成為集結的一分子。他意識到其他集結人士的行為，並進行拍攝，而其拍攝方式和情況，屬法例禁止的行為，故認為蔡非無辜的旁觀者所作的即興拍攝，因此裁定律政司上訴得直。

案件編號：FACC3/2022