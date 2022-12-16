港深聯合治理深圳河40周年　甯漢豪：須加緊規劃未來防洪設施需要

香港與深圳兩地政府聯合舉辦深港聯合治理深圳河四十周年紀念典禮，港府於中環展城館與深方線上同步主持典禮。發展局局長甯漢豪感謝全體參與治理深圳河工程的香港和深圳人員，多年來共同努力克服重重困難，完成共四期的治河工程，解決兩岸的水淹問題。



香港和深圳1982年成立深港聯合治理深圳河工作小組，解決深圳河泛濫問題，四期的治理工程於2017年完成。

港府今日（16日）與深圳市人民政府分別於香港和深圳，聯合舉辦深港聯合治理深圳河四十周年紀念典禮。發展局局長甯漢豪在發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、渠務署署長彭雅妮及發展局副秘書長（工務）黃恩諾陪同下，於中環展城館與深方在線上同步主持典禮。

甯漢豪致辭稱，感謝全體參與治理深圳河工程的香港和深圳人員，多年來共同努力克服重重困難，完成共四期的治河工程，解決兩岸的水淹問題，讓香港和深圳居民安居樂業。

她續說，因應氣候變化和區域發展，兩地必須加緊審視和規劃未來防洪設施的需要，確保深圳河的治理與時並進，切合所需。隨着香港全面推進北部都會區發展，將打造一個多元、優質的口岸經濟帶。