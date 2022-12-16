無業男連登發布煽動言論　官斥針對司法人員須阻嚇　判囚8個月

無業男在連登討論區發布多則煽動性言論，包括：「要制裁就一次過，成隊國安警察，同制裁所有法官」、「你班狗官一定要被判死」及「北方支那豬果然係殺人賣器官」等，被控一項作出具煽動的作為罪。他今（16日）在西九龍法院認罪。總裁判官蘇惠德斥被告不但要求其他國家實施制裁，更多番要求對官員、公職人員等使用武力，當中有些言論針對曾經處理個別法庭案件的司法人員，危害他們的人身安全，需處阻嚇性刑罰，以防他人將此等極端違法主張付諸行動，判他入獄8個月。



被告蔡振諾（30歲），被控於2021年1月15日至2022年9月22日，在LIHKG發布、提供及或持續提供陳述、相片和圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。

被告蔡振諾承認在連登討論區發布煽動言論，在西九龍法院認罪。(資料圖片_

被告在廣受歡迎的討論區發言

蘇官判刑時指，被告在一個廣受歡迎的討論區發布留言，這些訊息針對中央、特區政府、檢控及司法人員、警員、立法會議員等。被告就疫情及社會事件散播虛假資訊，激發對中央、港府的仇恨及離叛。被告不但要求實施制裁，更多番主張對上述人士使用武力，當中涉及某些曾處理個別法庭案件的司法人員，甚至讚揚一名刺傷警員後自殺的男子為「抗疫英雄」及「要報仇」。

不止宣洩不滿並鼓吹及美化暴力

蘇官續指，被告非單是就法庭裁決及社會現況宣洩不滿，而是鼓吹及美化暴力，其行為對社會秩序和公共安全構成實際的潛在威脅，衝擊司法系統，危害被針對人士的人身安全，法庭需處阻嚇性刑罰，預防及制止他人仿效，或將這些極端及違法主張付諸實行，最終判囚8個月。

20個月內發37煽動訊息

案情指，被告於案發20個月間，以「硬膠匈奴」帳戶身份，在連登討論區上發布共37則具煽動性訊息，包括言論、照片或圖片，意圖引起藐視中央、港府及司法，甚至加以制裁，例如：「中國才是恐怖主義國家」、「中共製作病毒」、「須對狗官仍（迎）頭痛擊」、「法官、檢控官點過名嘅都應該被制裁」、「希望美國制裁，讓杜（即一名曾處理國安法案件保釋事宜的高院法官）成為愛國者」等。

煽獲他人向法官公職人員用暴力

被告另發布港獨言論，以及煽惑他人對法官或公職人員使用暴力，包括：「個班法官狗官全部都要拉去打靶」、「咁拉幾萬警察、法官、立法會議員槍斃，其實好基本既事」、「記住要幫梁健輝先生報仇，剷除港共」、「所以下次抗爭一定要有槍，有能力開槍近距離打死幾隻狗，咁先叫抗爭」等。

警員於2022年9月27日拘捕被告，警誡下他原在銀行任職風險分析員，其後失業，但對於涉案留言保持緘默。

求情稱性格內向缺乏機會與人溝通

辯方求情指，被告被捕後自願讓警方刪除留言，解釋他因性格內向文靜，缺乏機會與人溝通以糾正想法，才會作出偏激言論，又形容涉案訊息屬「空白式言論」，只是情緒宣洩，大部份訊息甚至沒有讚好，可見其影響力偏低，案中亦無證據顯示訊息有造成嚴重後果。

案件編號：WKCC4360/2022