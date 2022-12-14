立場新聞案｜總督察認考慮文章是否煽動　屬主觀分析

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（13日）在區域法院續審，辯方續申請永久中止聆訊。國安處總督察被傳召作供，他同意考慮文章是否涉及煽動屬他們的「主觀」分析，但否認僅向調查隊伍提供他們認為有價值的30篇文章，亦未有限制調查隊伍的方向和角度。



總督察陳安銘，隸屬於國安處，他供稱案發時收到情報指《立場》會刪去其網站大量的文章，他遂與偵緝高級督察盧健賢兩度各自審視網頁內的文章，初步篩選出共587篇涉敏感內容的文章，最後再篩選出30篇文章交予案件主管。

總督察陳安銘承認考慮文章是否屬煽動，屬主觀分析。(劉安琪攝)

未限制調查隊伍只看該30篇文章

辯方盤問時質疑，陳僅將其初時篩選的大量文章中的30篇交案件主管，調查團隊因而無機會得知或調查該些未交出的文章，亦無從得知《立場》於2021年7月1日後有否刊登其他煽動性文章。陳不同意，稱他們未有限制調查隊伍只看該30篇文章或該如何調查。

邏輯上無理由把無價值的文章交出

辯方聽罷指，陳當時很清楚《立場》會將文章下架，警方時間緊迫。陳則指他們已將30篇認為有價值的文章交予調查隊伍，自言邏輯上無理由將其認為無價值的文章交出。另陳同意，該些文章是否涉及煽動屬他們的「主觀」分析。

兩名被告鍾沛櫣(右)及林紹桐(左)均已獲准保釋外出。(劉安琪攝)

處理敏感資料一般會盡快銷毀

辯方另指就是基於陳等人此做法，規範了調查隊伍的方向和角度。陳強調他們沒有限制、收窄指示予調查隊伍稱可以或不可以看其他文章。對於為何在將文章交給調查隊伍後便刪除，陳解釋一般寫字樓程序，他們在處理敏感案件時，一般會盡快銷毀相關資料。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

立場新聞案自拘捕至審訊經過。(詳看下圖)