鄒幸彤呼籲參與六四集會被指煽動　上訴得直獲撤罪　鄒稱：估唔到

前支聯會副主席鄒幸彤涉發文，呼籲市民參加被禁止的2021年六四集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，遭判囚15個月，其中10個月與其他案件分期執行，總刑期為22月。鄒就定罪和判刑提上訴，高等法院法官今(14日)裁定警方所發禁止集會的命令並不合法，因此，即使鄒呼籲他人集會，亦未有違法，遂裁定鄒上訴得直，定罪和判刑都撤銷。



法官張慧玲雖然有頒下判辭解釋因由，但也有安排上訴人鄒幸彤到法庭聽取裁決結果，鄒在人欄聽到她上訴得直後，不禁說了聲：「估唔到！」律政司的代表則表示，要時間考慮是否上訴。



鄒幸彤被押到法庭聽取裁決，她得知上訴得直時在人欄說了一句：估唔到。(資料圖片)

上訴人鄒幸彤被裁定於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。警方未有批准該次六四晚會，但鄒被指在期內，於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。

警方禁止令未確定 呼籲集會亦不屬犯法

法官張慧玲在判辭指，除禁止集會中，證據並未顯示警方有按《公安條例》履行主動責任，考慮是否有其他措施容許及便利集會進行。上訴委員會及原審裁判官雖然接受疫情考慮是發出禁止令的原因，但沒有考慮其他措施或條件的可行性。由於控方未能確立禁止令的合法性，故即使鄒呼籲他人到維園集會，亦不屬犯法。

法官因此裁定鄒的定罪上訴得直，原被判囚15個月的刑期亦撤銷。

案件編號：HCMA51/2022

警方去年未有批准舉行六四晚會，同日下午2時起封鎖維園多個球場。(詳看下圖)