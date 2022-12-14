強檢大廈｜24幢大廈上榜 涉荃灣豪景花園、屯門富健花園各2幢
撰文：陳葆琳
出版：更新：
政府逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，醫務衞生局今晚（14日）發出最新一份強制檢測公告，上榜大廈數量下跌至24幢，涉荃灣豪景花園景峰閣及嘉蘭閣、天水圍天頌苑頌碧閣及慧景軒3座、馬鞍山曉峯灣畔4座及利安邨利盛樓等；有4幢大廈沙污水樣本檢測呈陽性，單是屯門已有3幢，包括富健花園6座、7座、御海灣2座，以及長沙灣蘇屋邨壽菊樓。
公告列明，任何人於12月8日至今日（14日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（15日）或周五（16日）進行核酸檢測。
▼12月14日 強檢大廈名單▼
+2
沙田區及觀塘區各3幢納強檢 荃灣豪景花園兩廈上榜
最新強檢大廈名單包括24幢大廈，其中20幢有較多確診者居住，沙田區及觀塘區各有3幢上榜。沙田區強檢大廈分佈於馬鞍山曉峯灣畔4座，以及利安邨利盛樓，以及大圍嘉田苑嘉康閣。觀塘區則涉及月華街36號觀塘大廈、藍田康田苑祈康閣，以及秀茂坪曉麗苑曉晴閣。
荃灣豪景花園兩幢大廈上榜，分別為景峰閣及嘉蘭閣，葵青區則有青衣曉峰園5座、青宏苑宏裕閣納入強檢名單。
另外，柴灣宏德居德壽樓及杏花邨35座亦被納入強檢名單。港島區的強檢大廈，亦包括西營盤裕新大廈1座。
▼12月14日 部份強檢大廈▼
+3
屯門富健花園兩廈污水陽性
屯門富健花園6座及7座污水檢測呈陽性，另包括御海灣2座，以及長沙灣蘇屋邨壽菊樓，共4幢大廈因污水陽性而上榜，相關住戶需接受強制檢測。
政府明日（15日）於荃灣青龍頭豪景花園9至10座之間公園，以及青衣長青邨青楊樓旁空地設立臨時流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人提供咽喉拭子樣本採集服務，開放時間分別為中午12時至晚上8時，及上午10時至晚上6時。
▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼
+3
陽性檢測個案曾到訪的地點：
藍田康田苑祈康閣
秀茂坪曉麗苑曉晴閣
馬鞍山曉峯灣畔 4 座
馬鞍山利安邨利盛樓
上水清曉路 8 號御景峰
天水圍天頌苑頌碧閣
天水圍慧景軒 3 座
大埔廣場宜盛閣
大圍嘉田苑嘉康閣
青衣青宏苑宏裕閣
青衣曉峰園 5 座
荃灣豪景花園景峰閣
荃灣豪景花園嘉蘭閣
荔枝角清麗苑麗裕閣
油塘油麗邨頤麗樓
觀塘月華街36號觀塘大廈
石硤尾白田邨康田樓
柴灣宏德居德壽樓
柴灣杏花邨 35 座
西營盤裕新大廈 1 座
涉污水陽性大廈：