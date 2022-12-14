強檢大廈｜24幢大廈上榜　涉荃灣豪景花園、屯門富健花園各2幢

政府逐步減少向住宅大廈發出強制檢測公告，醫務衞生局今晚（14日）發出最新一份強制檢測公告，上榜大廈數量下跌至24幢，涉荃灣豪景花園景峰閣及嘉蘭閣、天水圍天頌苑頌碧閣及慧景軒3座、馬鞍山曉峯灣畔4座及利安邨利盛樓等；有4幢大廈沙污水樣本檢測呈陽性，單是屯門已有3幢，包括富健花園6座、7座、御海灣2座，以及長沙灣蘇屋邨壽菊樓。



公告列明，任何人於12月8日至今日（14日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（15日）或周五（16日）進行核酸檢測。



▼12月14日 強檢大廈名單▼



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沙田區及觀塘區各3幢納強檢 荃灣豪景花園兩廈上榜

最新強檢大廈名單包括24幢大廈，其中20幢有較多確診者居住，沙田區及觀塘區各有3幢上榜。沙田區強檢大廈分佈於馬鞍山曉峯灣畔4座，以及利安邨利盛樓，以及大圍嘉田苑嘉康閣。觀塘區則涉及月華街36號觀塘大廈、藍田康田苑祈康閣，以及秀茂坪曉麗苑曉晴閣。

荃灣豪景花園兩幢大廈上榜，分別為景峰閣及嘉蘭閣，葵青區則有青衣曉峰園5座、青宏苑宏裕閣納入強檢名單。

另外，柴灣宏德居德壽樓及杏花邨35座亦被納入強檢名單。港島區的強檢大廈，亦包括西營盤裕新大廈1座。

▼12月14日 部份強檢大廈▼



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屯門富健花園兩廈污水陽性

屯門富健花園6座及7座污水檢測呈陽性，另包括御海灣2座，以及長沙灣蘇屋邨壽菊樓，共4幢大廈因污水陽性而上榜，相關住戶需接受強制檢測。

政府明日（15日）於荃灣青龍頭豪景花園9至10座之間公園，以及青衣長青邨青楊樓旁空地設立臨時流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人提供咽喉拭子樣本採集服務，開放時間分別為中午12時至晚上8時，及上午10時至晚上6時。

▼12月13日 醫務衞生局公布最新防疫安排▼



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陽性檢測個案曾到訪的地點：



藍田康田苑祈康閣

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

馬鞍山曉峯灣畔 4 座

馬鞍山利安邨利盛樓

上水清曉路 8 號御景峰

天水圍天頌苑頌碧閣

天水圍慧景軒 3 座

大埔廣場宜盛閣

大圍嘉田苑嘉康閣

青衣青宏苑宏裕閣

青衣曉峰園 5 座

荃灣豪景花園景峰閣

荃灣豪景花園嘉蘭閣

荔枝角清麗苑麗裕閣

油塘油麗邨頤麗樓

觀塘月華街36號觀塘大廈

石硤尾白田邨康田樓

柴灣宏德居德壽樓

柴灣杏花邨 35 座

西營盤裕新大廈 1 座

涉污水陽性大廈：



屯門富健花園 6 座

屯門富健花園 7 座

屯門御海灣 2 座

長沙灣蘇屋邨壽菊樓