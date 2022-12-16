強檢大廈｜24幢上榜　涉沙田濱景花園 、翠華花園、嘉湖山莊等

政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（16日）公布最新強檢大廈名單，只有24幢上榜，其中20幢有較多確診者居住，當中沙田區及屯門區最多，各有3幢上榜，包括沙田濱景花園 1 座、翠華花園 B 座、屯門啟豐園 4 座等，天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座亦榜上有名。



另有4幢涉污水樣本陽性，沙田區佔2幢，將軍澳及屯門區各佔1幢，包括沙田水泉澳邨林泉樓、馬鞍山欣安邨欣喜樓；將軍澳南豐廣場 2 座以及屯門富健花園 9 座。



▼12月16日 強檢大廈▼



根據醫務衞生局最新強檢名單，共24幢大廈上榜，當中20幢涉有確診者居住。涉有確診者大廈之中，沙田區及屯門區各有3幢上榜，為最多大廈上榜的區分，包括沙田濱景花園 1 座、皇御居、屯門啟豐園 4 座等。

▼12月16日 部份強檢大廈▼



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城市花園、御龍居、碧麗花園

天水圍、北角、黃大仙區及九龍城區各有兩幢，天水圍為嘉湖山莊樂湖居 2座、天水圍天富苑寧富閣；北角是健康村康達閣、城市花園 1 座；黃大仙區有鑽石山海港花園 2 座及 慈雲山慈愛苑愛華閣；九龍城區則有何文田御龍居 1 座及紅磡碧麗花園 1 座。

將軍澳南豐廣場、屯門富健花園各一座污水陽性而上榜

餘下4幢涉污水陽性，沙田區佔2幢，將軍澳及屯門區各佔1幢，包括沙田水泉澳邨林泉樓、馬鞍山欣安邨欣喜樓；將軍澳南豐廣場 2 座以及屯門富健花園 9 座。

強檢大廈全名單：



將軍澳將軍澳中心 2 座

沙田崗背街 5 號皇御居

沙田濱景花園 1 座

沙田翠華花園 B 座

粉嶺牽晴間 8 座

上水太平邨平易樓

元朗溱柏 1 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座

天水圍天富苑寧富閣

屯門啟豐園 4 座

屯門景新臺 4 座

屯門兆軒苑順生閣

荃灣海灣花園 3 座

何文田御龍居 1 座

紅磡碧麗花園 1 座

鑽石山海港花園 2 座

慈雲山慈愛苑愛華閣

藍田滙景花園 5 座

北角健康村康達閣

北角城市花園 1 座

污水陽性名單：



沙田水泉澳邨林泉樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

將軍澳南豐廣場 2 座

屯門富健花園 9 座