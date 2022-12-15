強檢大廈｜減至22幢上榜　沙田區最多　涉帝堡城、翠擁華庭等

政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（15日）公布最新強檢大廈名單，只有22幢上榜，其中16幢為有確診者居住，當中沙田區最多，有5幢上榜，包括沙田帝堡城6座、馬鞍山翠擁華庭15座等，荃灣環宇海灣7座亦榜上有名。



另有6幢涉污水樣本陽性，沙田區及屯門區各佔3幢，包括馬鞍山海典灣1座及6座，以及屯門龍門居5座及6座。



▼12月15日 強檢大廈▼



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根據醫務衞生局最新強檢名單，共22幢大廈上榜，當中16幢涉有確診者居住。涉有確診者大廈之中，沙田區共5幢上榜，佔據全部近三分一，為最多大廈上榜的區分，包括沙田帝堡城6座、大圍雲疊花園3座、馬鞍山翠擁華庭15座及富安花園14座等。

▼12月15日 部份強檢大廈▼



觀塘區、西貢區及北區各有兩幢，觀塘區為牛頭角彩霞邨彩星樓、觀塘鯉安苑鯉欣閣；西貢區是將軍澳健明邨明星樓、南豐廣場1座；北區則有上水太平邨平治樓及粉嶺榮福中心4座。另外港島南區及東區各有一幢上榜，分別為鴨脷洲漁安苑瑚安閣及柴灣康翠臺6座。

餘下6幢涉污水陽性，沙田區及屯門區各佔3幢，沙田區涉沙田水泉澳邨修泉樓、馬鞍山海典灣1座及6座；屯門區則為富健花園5座、龍門居5座及6座。

強檢大廈全名單：



牛頭角彩霞邨彩星樓



觀塘鯉安苑鯉欣閣



將軍澳健明邨明星樓



將軍澳南豐廣場1座



沙田帝堡城 6 座



沙田穗禾苑詠興閣



大圍雲疊花園 3 座



馬鞍山翠擁華庭 15 座



馬鞍山富安花園 14 座



上水太平邨平治樓



粉嶺榮福中心 4 座



荃灣環宇海灣 7 座



土瓜灣樂民新村樂基樓 B座



長沙灣凱樂苑凱旭閣



柴灣康翠臺 6 座



鴨脷洲漁安苑瑚安閣



污水陽性名單



屯門富健花園 5 座



屯門龍門居 5 座



屯門龍門居 6 座



沙田水泉澳邨修泉樓



馬鞍山海典灣 1 座



馬鞍山海典灣 6 座

