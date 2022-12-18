知名作家西西因心臟衰竭逝世　享年85歳

本港知名作家西西今早（18日）因心臟衰竭，於醫院病逝，享年85歲。西西生前有份創立的素葉出版社(素葉工作坊)，於社交網站發文，指西西今晨8時15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，家人與朋友包括作家何福仁等都陪伴在側。帖文又指，「西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她。」



西西原名張彥，1937年生於上海，小學畢業後隨家人移居香港，就讀協恩中學。她初中時已開始在香港報刊投稿，後來入讀香港教育大學前身的葛量洪教育學院，畢業後任教於官立小學。

她於1974至75年間，在報刊連載《我城》，是一個關於香港的故事，最後集結成書出版。她其後與何福仁、適然、也斯、吳煦和舒明等創辦《大姆指周報》並任編輯，後來再成立素葉出版社，出版「素葉文學叢書」。

西西曾於30多年前，因患乳癌入院，術後康復但因後遺症致右手失靈，需改用左手寫作，幾年後為大病的經歷著書《哀悼乳房》，後來被改編成電影《天生一對》。由於右手需要接受物理治療，以製作微型屋和毛熊等作治療手段，並先後出版《我的喬治亞》及《縫熊志》等作品。

她於2018年向中大圖書館捐贈微型喬治亞屋及其親自縫製之水滸系列故事熊捐贈予中大圖書館，作永久保存。

西西曾經解釋，西這個名字就是一個穿着裙子的女孩子，兩隻腳站在地上一個四方格子裏，所以西西就像一個穿著裙子的小女孩在跳飛機。

西西獲獎無數，早於1983年，憑作品《像我這樣的一個女子》獲《聯合報》第八屆小說獎之聯副短篇小說推薦獎，藉此在當地成名立足；她亦曾獲香港藝術發展局文委會第一屆文學獎。2022年5月23日，西西獲「第十六屆香港藝術發展獎」之「終身成就獎」。她的作品，亦列入本港公開考試的範文之一。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對西西逝世的消息深表惋惜，並向她的家人致以深切慰問。楊潤雄表示，西西畢生致力文學創作，亦盡心教導後輩，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越：「她的作品具備藝術性，文學價值足以成為典範。她的離世是香港文壇損失，我們將永遠懷念她。」