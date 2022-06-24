西西新作《欽天監》　康熙朝天文學家捲入中西文化衝突︱開卷樂

熟識西西的讀者想必讀過《哨鹿》這本長篇小說，四十年後，西西寫下姊妹篇——新長篇小說《欽天監》 ，西西在書中〈後記〉言：「想來《哨鹿》寫乾隆時，已播下了寫康熙的種子，似乎是無意識，卻是最早的源頭。」

文：筆從心︱原題：《欽天監》——強大寫作力量梳理歷史糾纏



中西文化衝突

西西新書《欽天監》以明末清初西方傳教士來華為背景，講述主角周若閎一生的際遇及選擇。他自幼跟隨父親學習天文知識，十二歲考進了欽天監，十八歲成婚後工作直到退休。欽天監是中國古代觀察天文、計算曆法的官員，相等於現今的天文台。康熙時期，傳教士獲召見，並向欽天監教授西洋知識，甚至在欽天監擔任要職。另一方面清朝仍存有封建保守的思想，引發中西方科學、歷史、文化等融合及衝突的波瀾，如當時朝廷起用洋人，希望引入西方科技協助發展，卻遭保守的國粹學者反對。

教科書上往往以「中學為體，西學為用」，草草帶過這段中西文化猛烈碰撞的歷史，西西卻著眼於這段少人提及的歷史，以創新的方式，利用周若閎的成長故事，娓娓道出當時中西思想模式的分別及衝突。周若閎有一個青梅竹馬的玩伴叫容兒，他不時會將自己所學會的事情與容兒分享。容兒出生於中醫世家，在陰陽平衡的思想概念下長大，與周若閎學習的西方知識截然不同。容兒卻不是一下子「落閘」，反而耐心傾聽周若閎的講解，暗示中華文化保持對西方醫學科技的客觀態度，為中國醫學注入新觀點。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

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創新藏於故事

香港作家劉偉成認為，西西運用吸引的小說情節，帶出清朝西方傳教士來華這段歷史的沉重複雜，又利用淺白的文字將艱深的天文知識變得易明，有「舉重若輕」之感。西西亦善於將小知識小事情藏於故事之中，令文學親近讀者，故有驚喜之感，耳目一新。周若閎學習阿拉伯數字如何算數加減，還有三稜鏡、點線面等等新奇知識。又例如周若閎在學習用鉛筆在紙上寫字，「不用墨，不用水，也不會在紙上化開，染暈成一片，一筆一劃，清清楚楚。」、「容兒，我把其中一枚回家時帶給你。／老師不會怪責麼？／不，這是送給我們的。」簡單的一個故事就已經蘊含了西方知識的傳入，中國學生的驚奇，以及主角的年少情懷。

西西以往的小說，總是沒有明言用典或交代引用參考資料的出處，敘事時間線亦比較跳躍，大多依靠讀者的想像。《欽天監》創新地一改以前的作風，在每一節後列明與文章相關的史料出處，令讀者設身處地感受當時實際的環境變化，敘事亦清晰地跟隨周若閎的成長經歷而發展。

西西將全副心力貫注小說之中，如她在〈後記〉言：「這小說我是從頭到尾，逐節細寫，每次累積約一萬字……」這些寫法不像西西以前在報刊的小說專欄每天見報快寫，她形容「小說這樣慢寫，並不一定比每天快寫好，但至少嚴謹些，思考得細緻些。」西西也自嘲年老，已沒有年輕時的幹勁。劉偉成驚歎西西八十多歲的高齡，仍可用五年多的時間撰寫《欽天監》這部合共二十多萬字、一百二十節的長篇小說，以強大的寫作力量梳理歷史糾纏。關於《欽天監》的故事仍然未完，且待下回分解。

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）