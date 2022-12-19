世界盃阿根廷奪冠｜12碼決定勝負　美斯粉絲激動跪地：我哋贏喇

卡塔爾世界盃2022決賽阿根廷對法國兩強爭霸戰，在香港時間昨晚（18日）至今日（19日）凌晨進行，阿根廷最終戰至最後12碼階段獲勝。奧海城數百名球迷同時發出歡呼聲並熱烈慶祝，一名球王阿根廷隊美斯（（Lionel Messi）的支持者激動至跪地，高呼「今晚阿根廷係世界冠軍喇！我哋贏喇！」



有球迷深受永不言敗的精神感動，感嘆賽事有如人生有起有跌。亦有球迷對美斯能夠圓夢，為足球劃下完美句號感到激動。



▼12月18日晚 數百埔迷奧海城觀看世界盃決賽▼



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阿根廷獲勝一刻奧海城人聲沸騰

阿根廷對法國的決賽節奏緊湊，阿根廷隊上半場先入兩球，怎料下半場再無進帳，更被法國隊數分鐘內連入兩球追平。阿根廷球迷梁先生當刻有點失落，「不要再說了，咁都追和到。」問到對阿根廷奪冠抱有信心，他則表示不敢再作判斷，又指心情如過山車起伏，「擔心㗎，拎唔到返屋企囉，都冇計。」

阿根廷隊下半場被法國隊數分鐘內連入兩球追平，阿根廷球迷梁先生當刻有點失落。(歐陽德浩攝）

比賽前受訪的葉先生則表示，對阿根廷的表現有少許失望，臨完場10分鐘被攻入兩球。「咁樣畀（法國隊員）麥巴比12碼，又搶到波，又入到波。」若加時賽兩隊仍然打和，他認為互射12碼僅5050機會，果然一如他所料，阿根廷在加時賽一度領先一球，但其後又被法國隊追平。他當時仍樂觀，對「球王」阿根廷的美斯抱有期望，「希望美斯好似上場對克羅地亞咁，有一個又超人嘅表現。」

最終須互射12碼決勝負。當阿根廷隊射入致勝一球後，奧海城現場人聲沸騰，發出震耳欲聾的歡呼聲，有球迷高舉旗幟及獎盃跳舞慶祝，或高呼「美斯！美斯！」甚至有身穿美斯10號球衣的球迷，激動至跪地，他高聲喊叫「好興奮！我8年前睇住佢輸咗決賽，今晚阿根廷係世界冠軍喇！我哋贏喇！」

球迷賽後感言：好似人生咁有起有跌

帶同美斯手繪油畫的程小姐，在賽後分析指，此戰為逆境及順境之爭，認為法國習慣順境球，深知反擊的時間；相反阿根廷球員易受情緒影響，偶爾犯錯，卻是其可愛之處。她又讚揚美斯能鼓勵隊員逐步改善，由過往時常射失12碼至現在每球都中，深受感動，「好似人生咁有起有跌，輸咗重新嚟過。每日係新開始，永遠唔會覺得絕望，我覺得佢哋係實至明歸。」

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對美斯寫下完美句號感激動

至於陳先生並非阿根廷球迷，但心情同樣興奮。他指，當阿根廷踏入80分鐘連輸兩球時，就如坐過山車一樣緊張，又指多年來一直有關注美斯，「（美斯）最後一場能夠寫下呢個完美嘅句號，係非常之非常之激動！」

現場一直氣氛熾熱，至賽事播放至阿根廷隊捧盃後，球迷才開始陸續散去。