澳門開關｜崔定邦指交通需求增　大橋金巴增至十對　冀恢復直通巴

澳門前日（17日）放寬入境措施，由香港、台灣及外國入境人士抵澳後毋須酒店隔離，改為5天居家隔離及3天離境限制。港澳直通巴士協會秘書長、港澳巴士路線「港澳一號」副秘書長崔定邦表示，港澳之間交通需求急升，上周五（16日）已去信澳門當局，冀落實恢復港澳直通巴士營運及細節安排，澳門當局反應良好，冀可迅速恢復服務。



崔定邦今早（19日）在港台《千禧年代》指，澳門過往需要在酒店隔離，日數曾長達21日，港人有不少親戚在澳門，亦有不少港人在當地工作，故宣布可居家監測後，港澳之間交通需求急升，澳門安排增加港珠澳大橋金巴，由原來每日三至五對，增至每日十對，但仍未能滿足需求。

他表示，直通巴士協會已去信澳門當局，冀落實恢復港澳直通巴士營運及細節安排，澳門當局反應良好，冀可迅速恢復服務。他稱金巴只來往大橋口岸，3條直通巴線可直達澳門市區內，亦有信心現時有足夠司機及直通巴士，可基本營運疫情前班次。

至於未來情況，他指今次澳門放寬，休閒旅客未必受惠，但香港是澳門旅遊業第二個主要客源，疫情前平均每年有700多萬人次由香港往澳門，再加上現時抵澳後不須住隔離酒店、最快第9日可入境內地，較目前香港往內地的「5+3」划算，亦令港澳交通需求大增。他希望日後可取消醫學監察，只要持核酸陰性證明即可進入澳門自由活動。